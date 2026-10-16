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Volta de Raphinha e De Jong e uma ausência surpreendente: Flick anuncia a lista do Barcelona para o confronto com o Betis

Bétis x Barcelona
Bétis
Barcelona
La Liga
H. Flick
Raphinha
F. de Jong
H. Abdelkarim
Espanha
Alemanha
Brasil
Países Baixos
Egito

Após se recuperarem,

O alemão Hansi Flick, técnico do Barcelona, anunciou a lista de convocados para o duelo contra o Real Betis, marcado para este sábado, no estádio La Cartuja, pela nona rodada do Campeonato Espanhol, que contou com os retornos de Raphinha e Frenkie de Jong.

O Barcelona recupera Raphinha, que desfalcou o time nas duas últimas partidas por causa de um edema muscular sofrido durante sua participação com a seleção brasileira na última data Fifa, depois de ter sido uma das peças fundamentais da escalação de Flick no início da atual temporada.

O holandês Frenkie de Jong também volta à lista, após se recuperar de uma ruptura do ligamento colateral medial do joelho direito, sofrida durante a Copa do Mundo.

Por outro lado, Hamza Abdelkarim fica fora da delegação da equipe principal e deve atuar pelo Barcelona Atlètic.

O restante da lista não sofreu alterações e incluiu os seguintes jogadores:

Próximas partidas
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La Liga

17 de out. de 2026

BAR

BAR

Goleiros: Joan García, Wojciech Szczesny, Dominik Livakovic.

Defensores: João Cancelo, Alejandro Balde, Pau Cubarsí, Gerard Martín, Jules Koundé, Eric García, Xavi Espart.

Meio-campistas: Bryan Zaragoza, Gavi, Frenkie de Jong, Pedri, Fermín López, Dani Olmo, Marc Bernal, Rodri.

Atacantes: Lamine Yamal, Raphinha, Gabriel Jesus, Karim Adeyemi, Anthony Gordon.

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