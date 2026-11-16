Volta com marcas da queda: Kompany retoma suas funções no Bayern

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Os últimos dias foram marcados por sucessivas atualizações sobre o estado de Vincent Kompany, depois que o técnico do Bayern de Munique precisou se afastar do trabalho por causa de um problema de saúde repentino que sofreu no centro de treinamento. O episódio o levou ao hospital e o manteve longe do time por várias semanas. Embora as marcas do incidente ainda sejam visíveis, o treinador belga deu mais um passo rumo à retomada de suas funções.

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Kompany, de 40 anos, voltou a comandar o treino do Bayern de Munique nesta segunda-feira, 24 dias depois de desmaiar no campo de treinamento. Ele reapareceu no gramado do clube e dirigiu pela primeira vez uma sessão do elenco desde o episódio ocorrido em 23 de outubro.

O treinador belga chegou ao campo às 14h07, no horário local, acompanhado do fisioterapeuta Jerry Hoffmann, vestindo um casaco pesado por causa da queda da temperatura para 11 °C. O que mais chamou a atenção foi o braço esquerdo, que ainda está imobilizado em uma tipoia, já que ele sofreu uma luxação no ombro na forte queda que sofreu ao desmaiar.

Apesar da lesão, da qual ainda se recupera, Kompany parecia feliz por reencontrar os jogadores. Ele fez questão de apertar a mão de cada um e cumprimentá-los, além de brincar com os integrantes da comissão técnica, entre eles o auxiliar Aaron Danks, que assumiu o comando do time durante sua ausência, segundo o jornal Bild.

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O treino contou com apenas alguns jogadores que estão em Munique, por causa da Data Fifa, enquanto Jamal Musiala e Luis Díaz seguiram trabalhando para recuperar a forma. Musiala cumpre um programa de reabilitação após sofrer uma ruptura muscular na coxa, e Díaz também se recupera de uma ruptura muscular.

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A atividade teve ainda a participação de Sven Ulreich e Sacha Boey, além de alguns jovens talentos do time B, entre eles o atacante Noah Kodjo Evora, de 19 anos. Assim, Kompany comandou o grupo disponível durante a ausência dos jogadores convocados por suas seleções.

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O retorno do treinador ao gramado representou mais uma etapa em sua recuperação. Kompany já havia voltado à sede do clube no início da semana passada, mas, naquela ocasião, limitou-se a algumas tarefas administrativas e a visitar os jogadores que estão no centro de reabilitação, antes de agora reassumir parte de suas funções técnicas.

De acordo com o jornal alemão, os médicos diagnosticaram em Kompany uma irritação nas meninges. O treinador belga ficou internado por seis dias e depois completou a recuperação em casa, seguindo orientações médicas que incluíam repouso absoluto e tratamento com medicamentos. No início, a comissão técnica e os jogadores também foram orientados a não conversar com ele sobre futebol, para que pudesse descansar e se afastar da pressão do trabalho.

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Cerca de uma semana e meia após o episódio, Kompany voltou pela primeira vez à sede do clube e, nesta segunda-feira, avançou para a etapa seguinte, ao aparecer no gramado e comandar o treino. O técnico concederá entrevista coletiva na quinta-feira, na preparação para o duelo de sexta-feira contra o Colônia, pela 10ª rodada do Campeonato Alemão, quando estará novamente à beira do campo.

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