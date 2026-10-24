Volta à Premier League? Plano de Antonio Rüdiger para o futuro é revelado

O contrato do ex-jogador da seleção alemã, que encerrou sua carreira na equipe nacional após a Copa do Mundo nos Estados Unidos, no Canadá e no México, vai até 2027 com opção de mais uma temporada no Real Madrid.

O futuro depois disso ainda está totalmente em aberto. Segundo a Sport Bild, Rüdiger pretende começar a planejá-lo na próxima primavera. Até lá, sua atenção estará totalmente voltada à equipe comandada pelo técnico Jose Mourinho.

Sob o comando do português, Rüdiger tem alternado entre o banco de reservas e a equipe titular. Ainda assim, ele se sente ágil e em forma, e sua família também está muito bem adaptada à capital espanhola. Foi Mourinho, inclusive, quem defendeu a renovação do contrato de Rüdiger no verão passado.

Itália, Inglaterra ou Arábia Saudita: para onde Rüdiger poderia ir?

Se, no inverno, houver sinais de que sua permanência em Madri pode se tornar difícil, tanto a Premier League quanto a Saudi Pro League poderão entrar em pauta. Na Inglaterra, sobretudo o Tottenham Hotspur estaria de olho no jogador de 33 anos.

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Após passagens pelo VfB Stuttgart e pela AS Roma, Rüdiger jogou no Chelsea de 2017 a 2022 e chegou a conquistar a Champions League sob o comando de Thomas Tuchel, em 2021. Voltar a Londres poderia, portanto, ser atraente para Rüdiger, já que seus dois filhos também nasceram na cidade.