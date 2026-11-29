Treinador voltou ao clube para a reta final da temporada e garantiu o acesso após vitória sobre o Criciúma
Juan Pablo Vojvoda voltou ao Fortaleza com um objetivo: levar o clube de volta à Série A do Campeonato Brasileiro. Neste sábado (28), o treinador cumpriu a missão ao comandar a vitória por 2 a 0 sobre o Criciúma, no Castelão, que garantiu o acesso para a temporada de 2027.
O argentino retornou ao Leão para os três últimos jogos da Série B, após a demissão de Paulo Autuori. Antes da partida decisiva contra o Criciúma, ele apareceu de surpresa na sala de imprensa do clube para convocar a torcida e explicar o motivo de sua volta.
“Eu voltei para subir à Série A. Quero deixar o meu coração tranquilo de que fiz tudo o possível. Para subir, precisamos da torcida”, afirmou Vojvoda na ocasião.
O Fortaleza chegou ao duelo de volta dos playoffs em desvantagem, após perder por 1 a 0 em Santa Catarina. No Castelão, Maílton abriu o placar com um chute de longa distância, aos 26 minutos do primeiro tempo, e Lucas Gazal ampliou nos acréscimos da etapa inicial.
Com o 2 a 0, o time cearense reverteu o resultado da ida e assegurou a quarta vaga para a elite. O retorno acontece após uma temporada na Série B: o Leão havia sido rebaixado em 2025, depois de sete anos consecutivos na primeira divisão.
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Sou um jornalista com experiência em cobertura esportiva e produção de conteúdos para a internet. Bacharel em jornalismo pelo Centro Universitário das Américas e pós-graduando em Jornalismo Digital, alio formação acadêmica sólida à paixão pelo esporte. Iniciei minha carreira no jornalismo esportivo ainda na faculdade, produzindo reportagens e matérias sobre futebol e outros esportes para diferentes plataformas digitais. Nascido em Itaquera, na zona leste de São Paulo, sempre busquei mostrar como o futebol vai muito além das quatro linhas, transformando realidades e conectando pessoas.Minha história com o futebol:
Minha relação com o futebol começou ainda na infância, assistindo a partidas ao lado do meu pai e frequentando os principais estádios do futebol paulista. Em paralelo, eu gostava de narrar jogos e apresentar programas esportivos como se estivesse em uma verdadeira rádio AM. Essa vivência alimentou minha paixão pelo esporte e me levou ao jornalismo, com o desejo de contar as histórias que o futebol cria dentro e fora de campo.Especialidades:
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