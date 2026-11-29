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Treinador voltou ao clube para a reta final da temporada e garantiu o acesso após vitória sobre o Criciúma

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Juan Pablo Vojvoda voltou ao Fortaleza com um objetivo: levar o clube de volta à Série A do Campeonato Brasileiro. Neste sábado (28), o treinador cumpriu a missão ao comandar a vitória por 2 a 0 sobre o Criciúma, no Castelão, que garantiu o acesso para a temporada de 2027.

O argentino retornou ao Leão para os três últimos jogos da Série B, após a demissão de Paulo Autuori. Antes da partida decisiva contra o Criciúma, ele apareceu de surpresa na sala de imprensa do clube para convocar a torcida e explicar o motivo de sua volta.

“Eu voltei para subir à Série A. Quero deixar o meu coração tranquilo de que fiz tudo o possível. Para subir, precisamos da torcida”, afirmou Vojvoda na ocasião.

O Fortaleza chegou ao duelo de volta dos playoffs em desvantagem, após perder por 1 a 0 em Santa Catarina. No Castelão, Maílton abriu o placar com um chute de longa distância, aos 26 minutos do primeiro tempo, e Lucas Gazal ampliou nos acréscimos da etapa inicial.

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Com o 2 a 0, o time cearense reverteu o resultado da ida e assegurou a quarta vaga para a elite. O retorno acontece após uma temporada na Série B: o Leão havia sido rebaixado em 2025, depois de sete anos consecutivos na primeira divisão.