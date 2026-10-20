O clima para o aguardado clássico entre Barcelona e Real Madrid começou a esquentar cedo, depois que as câmeras do programa "El Día Después", da rede "Movistar Plus+", flagraram uma conversa inesperada entre Kylian Mbappé e Chendo, delegado do time merengue, durante os minutos finais do confronto contra o Sevilla pelo Campeonato Espanhol.
Cena que chama a atenção antes do clássico
A cena aconteceu após a substituição do atacante francês do Real Madrid, que marcou dois gols na partida encerrada com a vitória do time merengue por 4 a 1 no estádio Santiago Bernabéu. Em seguida, alguns torcedores começaram a entoar um dos cânticos habituais contra o Barcelona: "Ele é polonês e não dribla!".
Chendo se virou para Mbappé e lhe perguntou se ele sabia o significado da palavra "polonês", e o atacante francês, que pareceu surpreso com a pergunta, respondeu: "As músicas?".
O delegado do Real Madrid continuou conversando com Mbappé, mas cobriu a boca com a mão para que as câmeras não captassem suas palavras, antes de a conversa terminar com os dois rindo.
O contexto do cântico
O termo "polonês" é usado em alguns meios da rivalidade futebolística espanhola para se referir aos catalães, em um sentido sarcástico ou negativo.
A cena voltou a lançar os holofotes sobre esse cântico, especialmente com a aproximação do aguardado confronto entre os rivais.
O episódio acontece poucos dias antes do primeiro clássico da temporada. O Barcelona recebe seu rival Real Madrid no próximo domingo no estádio "Spotify Camp Nou", em um confronto que deve aumentar ainda mais o calor da disputa entre as duas equipes.