Javier Tebas, presidente da LaLiga, intensificou seu ataque ao Real Madrid, depois de o clube ter exigido sua renúncia imediata do cargo. O dirigente revelou ameaças que afirma terem sido dirigidas a ele ao longo de suas prolongadas divergências com a diretoria do clube merengue, e renovou as críticas à postura madridista no caso Negreira e sobre a arbitragem espanhola, em um novo confronto que se ampliou para abarcar o futuro da competição nacional e o projeto da Superliga Europeia.

A resposta de Tebas veio em uma longa mensagem publicada em sua conta na plataforma "X", após o comunicado divulgado pelo Real Madrid na sexta-feira, no qual o clube pediu sua saída da presidência da LaLiga e do cargo de vice-presidente da Real Federação Espanhola de Futebol.

O presidente da LaLiga havia provocado a ira do clube ao comparar um comunicado madridista aos comunicados de Joseph Goebbels, ministro da Propaganda da Alemanha nazista, reacendendo o confronto público entre as duas partes.

Tebas iniciou sua resposta afirmando que os pedidos do Real Madrid por sua saída não são novidade, dizendo que perdeu a conta das vezes em que a diretoria do clube buscou afastá-lo ao longo de 13 anos, seja por meio de queixas ao Conselho Superior de Esportes, diretamente ou por meio de terceiros, seja por meio de acusações criminais.

Ele considerou que o recente agravamento não é mais que um novo episódio em uma longa série de desentendimentos, questionando quais respostas a diretoria do clube ainda precisa apresentar.

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O presidente da LaLiga não se limitou a responder ao pedido de renúncia, e passou a acusar o Real Madrid de confundir neutralidade com independência, afirmando que sua independência no cargo não significa silenciar diante do que descreveu como ataques contínuos, desproporcionais e humilhantes promovidos pelo canal do clube e por aqueles que chamou de seus porta-vozes midiáticos contra seus adversários.

Tebas enfatizou que sua responsabilidade o obriga a defender a LaLiga e seus integrantes, mesmo quando o outro lado é o Real Madrid, rejeitando o que considerou uma tentativa de impor a vontade da diretoria do clube às instituições do futebol de acordo com seus interesses, suas circunstâncias esportivas ou a natureza de sua relação com o Barcelona.

O caso Negreira

Em uma das passagens mais duras de sua mensagem, Tebas defendeu a posição da LaLiga no caso Negreira, afirmando que a instituição agiu desde o início do processo e que repetir o discurso da neutralidade não altera a realidade das medidas que foram adotadas.

Em contrapartida, dirigiu questionamentos diretos à diretoria do Real Madrid sobre sua posição em relação ao Barcelona nas etapas anteriores do caso, citando o que o site "Relevo" publicou sobre a renúncia de Florentino Pérez à comissão provisória da Federação Espanhola de Futebol, simultaneamente à renúncia de Joan Laporta, presidente do Barcelona, em 30 de outubro de 2023.

Tebas também recordou a assembleia de delegados realizada em 24 de novembro de 2024, apontando que Pérez pediu, na ocasião, uma colaboração entre Barcelona e Real Madrid, e questionou os motivos da mudança de postura do clube merengue e da escalada atual de seus ataques à LaLiga.

O presidente da LaLiga formulou uma pergunta que considerou essencial para explicar o momento escolhido para o confronto: "O que mudou? Por que esse agravamento coincide com a separação do Barcelona da Superliga Europeia? Mudou a gravidade dos fatos ou mudaram os interesses?".

E acrescentou, questionando a ausência do que descreveu como a indignação midiática do canal do Real Madrid nas etapas anteriores, sugerindo que a escalada atual, em sua visão, não pode ser dissociada das divergências relacionadas ao futuro do futebol europeu e ao projeto da Superliga.

Onde estão as provas?

Tebas ampliou seu ataque ao tema da arbitragem, questionando quais provas sustentam a convicção da diretoria do Real Madrid de que os árbitros continuam sendo influenciados pelo caso Negreira, apesar de terem passado 8 anos desde a interrupção dos pagamentos vinculados ao processo, conforme afirmou em sua mensagem.

Ele exigiu que o clube apresente as provas concretas que possui contra os árbitros, questionando quais queixas individuais foram apresentadas aos órgãos nacionais, à UEFA ou à FIFA, em vez de se limitar a acusações genéricas.

Tebas disse que exigir responsabilização do Barcelona no caso Negreira não significa acusar automaticamente cada árbitro individualmente, alertando para o risco de atacar pessoas sem provas suficientes e considerando que os vídeos exibidos pelos meios de comunicação não podem substituir as provas necessárias para sustentar as acusações.

Ao mesmo tempo, o presidente da LaLiga reconheceu que a reforma do sistema de arbitragem registrou avanços, mas avaliou que o caminho ainda é longo, manifestando esperança em uma evolução mais rápida e mais profunda.

Ele rejeitou, porém, que as instituições do futebol atuem conforme o que deseja apenas a diretoria do Real Madrid, afirmando que reformar não significa atender às exigências de um clube específico ou ignorar os demais clubes e suas posições.

Destruir o campeonato

Tebas passou então a fazer uma acusação ainda mais severa à diretoria do clube merengue, considerando que ela busca minar o campeonato nacional depois de não ter conseguido, segundo suas palavras, alcançar seus objetivos relacionados à Superliga Europeia.

Tebas também exigiu que a diretoria do Real Madrid esclareça a veracidade do que foi atribuído a fontes internas do clube a respeito de sua comparação com Negreira, e sobre alegações de que a LaLiga prejudicaria deliberadamente os interesses do time por meio da tabela de jogos.

E questionou se o jornalista que divulgou essas informações reflete de fato as posições dos dirigentes do clube, exigindo que eles neguem o que considerarem falso e esclareçam o que considerarem verdadeiro, em vez de deixar as acusações mútuas crescerem sem respostas claras.

A questão não ficou só nisso: Tebas pediu a divulgação de dados detalhados sobre os pedidos do Real Madrid, as alterações de datas de partidas e o número de solicitações aprovadas pela LaLiga, assim como os pedidos que, segundo ele, visavam acomodar outros eventos realizados no estádio Santiago Bernabéu.

Ele enfatizou a necessidade de incluir nesses dados os pedidos que foram aprovados, mesmo que isso tenha impacto na imagem pública do clube ou na forma como suas solicitações são tratadas, sinalizando seu desejo de transferir a disputa da troca de acusações para a apresentação de fatos e números ao público.

Você não poderá andar na rua

A passagem mais polêmica da mensagem de Tebas foi a recordação de uma ameaça que, segundo ele, recebeu durante suas divergências com a diretoria do Real Madrid, indicando que se lembra de uma frase que insinuava incitar a torcida do clube contra ele.

O presidente da LaLiga escreveu: "Perdi a conta de quantas vezes exigiram minha renúncia ou tentaram me afastar. Já conheço o procedimento, e também me lembro daquela frase que diz: 'Vou virar todos os torcedores do Real Madrid contra você e você não poderá andar na rua'".

Tebas não identificou na mensagem quem lhe dirigiu a frase, nem apresentou, no texto publicado, detalhes adicionais sobre o momento da ameaça ou as circunstâncias em que ela teria sido feita.

Ele considerou que o que está ocorrendo vai além dos limites da divergência administrativa e esportiva, descrevendo o episódio como uma tentativa de intimidação e enfatizando que emitir um comunicado oficial exigindo sua saída não altera, em sua visão, a natureza desse comportamento.

Ao encerrar sua mensagem, Tebas pediu que se pare de atacar pessoas e que se separe a crítica aos dirigentes do ataque ao clube e à sua torcida, afirmando que as divergências institucionais não devem se transformar em campanhas contra indivíduos.