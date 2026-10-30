“Você não precisa escolher”: como a FIFA está revolucionando o apoio às mães na arbitragem de elite

Compartilhar Siga GOAL no Google

Durante anos, as profissionais da arbitragem enfrentaram uma escolha difícil entre buscar seus objetivos no esporte de alto rendimento e formar uma família. Agora, porém, uma série de iniciativas da FIFA está garantindo que elas não precisem mais sacrificar a carreira para serem mães, estabelecendo um modelo de inclusão no mais alto nível do futebol.

Publicidade

Lançamento do Projeto de Saúde e Desempenho Feminino

Historicamente, árbitras que tiravam licença-maternidade tinham receio real de perder o espaço que haviam conquistado no cenário internacional. O desgaste físico do parto, somado às rigorosas exigências físicas do futebol de elite, muitas vezes levava essas mulheres a planejar a gravidez em função do calendário dos grandes torneios.

Para enfrentar essa situação, a entidade máxima do futebol mundial lançou o Projeto de Saúde e Desempenho Feminino em 2026. A iniciativa reforça as estruturas existentes ao oferecer apoio abrangente e personalizado durante a gravidez e o período pós-parto das árbitras. Elas agora contam com programas de treinamento adaptados, acompanhamento nutricional e avaliações regulares de bem-estar com as equipes técnicas e de preparação física.

Fundamentalmente, o programa garante que as gestantes mantenham seu lugar na lista de árbitras internacionais em atividade. Após o parto, elas recebem um cronograma estruturado para voltar a apitar, além de apoio específico em relação ao sono e às suas escolhas de alimentação para o bebê. A reabilitação física avança gradualmente, começando com exercícios leves de mobilidade e para a função do assoalho pélvico até chegar ao condicionamento aeróbico. Assim, as árbitras podem atingir a condição necessária para atuar em partidas sem sofrer pressão para voltar antes da hora.

Fim da pressão para voltar antes da hora

Para a árbitra mauriciana Queency Victoire, afastar-se para ter seu primeiro filho, em 2020, trouxe uma preocupação imediata com suas perspectivas de carreira. A abordagem reformulada da Fifa, porém, aliviou esses receios e permitiu que ela atuasse na Copa do Mundo Feminina de 2023 antes de ter seu segundo filho e, posteriormente, trabalhar como assistente na Copa do Mundo Feminina Sub-17 de 2026, no Marrocos.

Publicidade Publicidade

“Como mulher, você tem medo de voltar. Não sabe ao certo como vai ser, o que vai acontecer”, explicou Victoire, destacando que foi incentivada a retornar apenas quando se sentisse pronta. “Perguntam como estão as coisas e assim por diante. Então, na minha opinião, o apoio que recebemos da Fifa realmente nos ajudou. Mental, psicológica e fisicamente, tudo isso nos ajuda muito como árbitras.”

Tópicos relacionados

A árbitra canadense Myriam Marcotte sentiu um aumento semelhante em sua confiança profissional quando foi convidada para um prestigiado seminário de elite da Concacaf na Costa Rica, em fevereiro de 2025, enquanto estava grávida de sete meses. Ela voltou aos gramados e atuou na Copa do Mundo Feminina Sub-20 de 2026, na Polônia.

“O fato de terem me incluído tão rapidamente naquele seminário me fez sentir: ‘Certo, ainda tenho minha chance. Ainda posso seguir nesse processo’”, disse Marcotte. “Saber que você não será substituída enquanto estiver afastada por um tempo, saber que as pessoas ainda se importam com você e a convidam para competições ou eventos mesmo estando grávida.”

Publicidade

Um ambiente mais acolhedor para famílias nos torneios

A iniciativa vai muito além da reabilitação física e aborda os desafios logísticos de viajar para grandes torneios sendo mãe. Bibiana Steinhaus-Webb, chefe da arbitragem feminina da Fifa, defende uma abordagem que prioriza a família, garantindo às árbitras a opção de levar uma pessoa para lhes dar apoio a eventos internacionais, além de condições de viagem e hospedagem adequadas para famílias.

“Entendemos que cada gravidez é diferente e, em todos os casos, buscamos dar tranquilidade a elas”, afirmou Steinhaus-Webb. Ela também destacou o grande impacto da presença das famílias no ambiente da arbitragem. “A presença das crianças nos eventos traz uma energia muito positiva para o grupo. Seus sorrisos são contagiantes, e elas são essenciais para criar vínculos sociais, algo que acontece com muito mais facilidade pelos olhos delas.”

Publicidade

A árbitra australiana Lara Lee, que deu à luz sua filha há dois anos e recentemente atuou na Copa do Mundo Feminina Sub-17 de 2026, acredita que essa mudança é transformadora para as profissionais da arbitragem. “Talvez as pessoas possam ter filhos quando for o momento certo para elas, em vez de escolher a pausa no cenário internacional necessária entre os ciclos de Copas do Mundo”, observou Lee. “Ao fazer isso, talvez corram o risco de nunca ter um filho. Por isso, acho muito importante que essa abertura ofereça mais oportunidades.”

De olho no grande objetivo na América do Sul

Com a aproximação da Copa do Mundo Feminina de 2027, no Brasil, o foco agora é garantir que essas políticas avancem também no maior palco da modalidade. Victoire, Marcotte e Lee seguem trabalhando para conquistar um lugar na lista final de árbitras para o torneio sul-americano.

Publicidade

Para as selecionadas, a Fifa já confirmou que haverá espaços específicos para extração de leite nos estádios e salas tranquilas para mães que amamentam durante todo o torneio de 2027. Ao eliminar a necessidade de escolher entre a família e o futebol de elite, a entidade máxima do esporte busca garantir que as árbitras mais talentosas do mundo permaneçam em atividade no auge de suas carreiras.