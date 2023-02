Vitória x Náutico ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da Copa do Nordeste

Equipes se enfrentam nesta quinta-feira (23), às 19h (de Brasília); veja como acompanhar na TV e na internet

Vitória e Náutico se enfrentam nesta quinta-feira (23), às 19h (de Brasília), no Barradão, pela quinta rodada da fase de grupos da Copa do Nordeste. A partida terá transmissão da ESPN e do Nosso Futebol, na TV fechada, e do Star+ e OneFootball, no streaming.

Tentando emplacar a primeira vitória na competição, a equipe do técnico Léo Condé chega pressionado na Lampions League, assim como no Campeonato Estadual, onde está fora da zona de classificação para o mata-mata.

Do outro lado, o Náutico vive um momento distinto. A equipe pernambucana está empatada na liderança do Grupo B, com o Sergipe, da Copa do Nordeste, enquanto ocupa o terceiro lugar, que leva a disputa de uma eliminatória, no Estadual. A equipe de Dado Cavalcanti terá três desfalques para a partida.

Este será o 39º duelo das equipes na história. No confronto, o Náutico tem uma leve vantagem com 15 vitórias e nove empates, enquanto o Vitória tem 14 conquistas. Pela Copa do Nordeste, os times se enfrentaram na temporada 2001, 2002, 2010 e 2019, com vantagem ao Timbu.

Prováveis escalações

Vitória: Lucas Arcanjo; Railan, Camatunga, Dankler, Zeca; Rodrigo Andrade, Léo Gomes e Thiago Lopes; Diego Torres, Léo Gamalho e Nicolás Dibble.

Náutico: Vagner; Diego Ferreira, Anilson, Odivan, Diego Matos; Souza, Nathan e Juan Gauto; Paulo Vilero, Kayon e Júlio.

Desfalques

Vitória

Sem desfalques confirmados.

Náutico

Jael, Gabriel Santiago e Matheus Carvalho, lesionados, são desfalques certos.

Quando é?