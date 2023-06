Vitória x Ituano ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da Série B

Equipes se enfrentam nesta sexta-feira (2), pela décima rodada; veja como acompanhar na TV e na internet

Vitória e Ituano entram em campo na noite desta sexta-feira (2), às 21h30 (de Brasília), no Barradão, em Salvador, pela décima rodada da Série B. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV e do Premiere, no pay-per-view.

O Vitória vai a campo defendendo a sua liderança, com 19 pontos. O Rubro-Negro, no entanto, vem de um empate. Lucas Arcanjo, Giovanni Augusto, Dionísio, Léo Gamalho e Matheusinho estão no departamento médico e são ausências certas no time de Léo Condé.

O Ituano, por sua, vez, vem de triunfo e subiu para o 13º lugar, com 10 pontos. A equipe do interior paulista quer voltar a ganhar para tentar se aproximar da zona de classificação.

Prováveis escalações

Vitória: Dalton (Thiago Rodrigues); Zeca, Camutanga, Wagner Leonardo e Marcelo; Marco Antônio, Rodrigo Andrade e Thiago Lopes; Wellington Nem, Rafinha e Tréllez. Técnico: Léo Condé.

Ituano: Jefferson Paulino; Pacheco, Frazan, Marcel e Mário Sérgio; Marthã, Thiaguinho, Lucas Siqueira e Eduardo Person; Neto Berola e Hélio Borges. Técnico: Marcio Freitas.

Desfalques

Vitória

Lucas Arcanjo, Giovanni Augusto, Dionísio, Léo Gamalho e Matheusinho continuam no departamento médico.

Ituano

Rafael Pereira, Jonathan Silva e Bruno Xavier estão no departamento médico.

Quando é?