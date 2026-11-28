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O brasileiro Vitor Roque, atacante do Palmeiras, criticou sua passagem pelo Barcelona. Ele revelou que sentiu falta de apoio do técnico Xavi Hernández durante o período em que esteve no clube catalão e afirmou que a comunicação com ele era muito limitada.

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Roque, de 21 anos, afirmou em entrevista ao jornal espanhol AS que enfrentou grandes dificuldades nos meses em que vestiu a camisa do Barcelona: “Às vezes, é importante ter o apoio do treinador, mas eu não tive isso quando fui para o Barcelona. Quase ninguém falava comigo, sabe?”.

O atacante brasileiro, que atualmente defende o Palmeiras, se prepara para disputar a final da Copa Libertadores contra o Estudiantes e também relembrou detalhes de sua passagem pelo clube catalão, que não foi livre de dificuldades.

“Tigrinho” chegou ao Barcelona em janeiro de 2024, com apenas 18 anos, depois que o clube catalão se apressou para fechar sua contratação. Desde o início, porém, sua adaptação ao time foi prejudicada pelos problemas físicos que enfrentou.

Sobre aquela fase, Roque disse: “Fui para o Barcelona quando tinha 18 anos. Era um sonho realizado para mim, jogar em um dos maiores clubes do mundo, mas a experiência foi um pouco difícil”.

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O atacante brasileiro revelou que chegou ao Barcelona com uma lesão no ligamento entre a tíbia e a fíbula, sofrida ainda no Athletico Paranaense, e contou que deveria ter passado por uma cirurgia antes de viajar para a Espanha.

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Ao relembrar o drama com a lesão, acrescentou: “Cheguei sentindo dores muito fortes. Nesse período, fiz fisioterapia e tentei chegar à melhor condição física possível, mas no fim não conseguimos. Não consegui render o que era esperado no futebol”.

Roque também chamou a atenção para o que considera falta de paciência com os jovens jogadores sul-americanos que chegam aos gramados europeus e citou os casos de Franco Mastantuono e Endrick para reforçar que eles precisam de um período de adaptação.

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“As pessoas acham que, quando chegamos, temos que começar jogando 100% imediatamente, dar tudo o que temos e mostrar nosso melhor futebol, mas não funciona assim. Precisamos de paciência”, explicou.

Na mesma linha, “Tigrinho” ressaltou que a mudança para um novo país e a convivência com um idioma diferente, sem o apoio necessário, tornam a missão ainda mais difícil para os jovens jogadores.

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“Às vezes, não temos o tempo de que precisamos para nos adaptar. Somos muito jovens, e aprender um novo idioma é muito difícil”, prosseguiu.

Apesar das dificuldades que enfrentou no Barcelona, Vitor Roque garantiu que não guarda mágoa do clube. Ele admitiu que o que aconteceu ainda lhe deixa “um certo arrependimento”, mas destacou que perdoou a todos e que agora está feliz no Palmeiras.

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E concluiu: “Aprendi que, aconteça o que acontecer, temos que continuar trabalhando e nos esforçando, aproveitando as oportunidades que nos são dadas, por mais limitadas que às vezes sejam. Agora, temos que escrever uma nova história”.