Vítima do tradutor... Um erro catastrófico que colocou o astro da seleção egípcia em maus lençóis diante de todos!

Mahmoud Saber, jogador da seleção egípcia, passou por uma situação embaraçosa durante a coletiva de imprensa que se seguiu ao confronto contra o Irã na Copa do Mundo de 2026, depois que um erro na tradução levou a um mal-entendido em relação a uma das perguntas feitas a ele por uma jornalista estrangeira.

Durante a coletiva, uma jornalista americana fez uma pergunta ao jogador dos “Faraós” sobre sua opinião a respeito do “Dia do Orgulho” da comunidade LGBT, mas a tradução não ficou clara para Mahmoud Saber, que acreditou que se tratava do conceito de “orgulho” em seu sentido linguístico geral.

O jogador respondeu inicialmente com um sorriso: “Claro... isso é a melhor coisa, sem dúvida”, antes que um dos presentes interviesse e esclarecesse que a pergunta se referia ao apoio à comunidade LGBT, e não ao conceito de orgulho em geral.

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Após o esclarecimento, Mahmoud Saber se apressou em corrigir sua resposta, dizendo: “Não... eu prefiro não falar sobre essas coisas”, encerrando rapidamente o episódio na sala de conferências.

O episódio ocorreu após o brilhante desempenho do jogador da seleção egípcia durante o confronto contra o Irã, quando marcou o gol dos “Faraós” na partida que terminou empatada em 1 a 1 — resultado que garantiu à seleção egípcia a classificação para as oitavas de final na segunda colocação, com cinco pontos.

A seleção egípcia enfrentará a Austrália nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026. A partida será disputada na sexta-feira, 3 de julho, às 21h, horário de Meca, em um estádio na cidade de Dallas, nos Estados Unidos.