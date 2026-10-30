O jornal francês "L'Équipe" revelou, na noite desta sexta-feira, que 4 membros do comitê de votação da Bola de Ouro de 2026 conseguiram escolher os dez jogadores que ocuparam as primeiras posições na classificação final, mas não acertaram a ordem correta.

A lista incluiu o canadense Neil Davidson, jornalista do jornal "The Globe and Mail", o saudita Khaled Al-Arafa, representante da plataforma "Thmanyah", o galês Paul Abbandonato, jornalista da "Media Wales" e da "Trinity Mirror", além do francês Vincent Garcia, editor-chefe da revista "France Football".

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A votação de Garcia ficou na quarta posição entre as mais próximas da classificação final, tendo ele colocado Kylian Mbappé em primeiro lugar, mas o prêmio acabou indo para o inglês Harry Kane, atacante do Bayern de Munique.

Kane liderou a classificação após uma temporada excepcional, na qual marcou 73 gols pelo clube e pela seleção, enquanto Mbappé brilhou com o Real Madrid, e Yamal seguiu confirmando seu lugar entre os principais talentos do futebol mundial.

Kvaratskhelia também teve papel de destaque na conquista da Liga dos Campeões da Europa pelo Paris Saint-Germain, enquanto Haaland manteve seu brilho com o Manchester City, e Olise fez uma temporada marcante com o Bayern de Munique.

Participam da votação da Bola de Ouro 100 jornalistas especializados, cada um deles escolhendo os 10 melhores jogadores, segundo um sistema que concede 15 pontos ao primeiro colocado, seguido de 12, 10, 8, 7, 5, 4, 3, 2 e 1 ponto.