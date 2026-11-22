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Um astro do Real Madrid desperdiçou uma ótima oportunidade de se firmar na equipe merengue, depois de uma atuação fraca na partida contra o Celta de Vigo, ontem, sábado.

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O Real Madrid superou a própria atuação modesta para virar o placar contra o Celta de Vigo e conquistar sua nona vitória consecutiva.

O time de Mourinho, que sofreu com mudanças na escalação por causa da Data Fifa, fez um primeiro tempo apagado (0 a 1), mas reagiu depois do intervalo graças às contribuições dos reservas, com destaque para Vinícius e Espí, e venceu por 2 a 1.

O treinador português fez mudanças na equipe titular e escalou três jogadores que não vinham começando as partidas com regularidade: Trent Alexander-Arnold, Carreras e Camavinga.

Os três foram substituídos no segundo tempo, e o inglês não aproveitou a nova chance dada por Mourinho, ficando entre os jogadores criticados após a partida.

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O jornal "Mundo Deportivo" afirmou que o ex-jogador do Liverpool não ofereceu nada digno de nota no ataque e deixou seu lado do campo desprotegido no lance que resultou no gol de abertura, marcado por Pablo Durán.

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Trent fez oito cruzamentos para a área, dos quais apenas três foram certos, recuperou seis bolas e venceu a única disputa de que participou, segundo dados do site Sofascore.

A atuação modesta de Trent confirmou mais uma vez o acerto da decisão de Mourinho de escalar Fede Valverde na lateral direita.

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A transformação do uruguaio em lateral é um dos motivos pelos quais o Real Madrid alcançou seu melhor nível e seus melhores resultados nos últimos anos.

O papel do inglês passou a ser secundário, e ele só começa como titular quando Valverde, um dos jogadores mais utilizados do elenco, precisa de descanso.

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Foi o que aconteceu na vitória sobre o Racing, quando Alexander-Arnold jogou os 90 minutos completos de uma partida em que o uruguaio ficou fora por sentir um desconforto, e também no jogo contra o Celta de Vigo, que ele começou como titular enquanto Valverde ficou no banco.

Com Dumfries à disposição, tudo indica que o ex-jogador do Liverpool é a terceira opção de Mourinho para a lateral direita.

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Vitória emocionante do Real Madrid

O Real Madrid escapou da armadilha do Celta de Vigo, depois de transformar a desvantagem de um gol em uma vitória emocionante por 2 a 1, na noite de sábado, no estádio Santiago Bernabéu, pela 13ª rodada do Campeonato Espanhol.

A equipe merengue sofreu com a pressão do visitante antes de decidir o confronto com um gol no fim, seguindo na perseguição ao Barcelona pela liderança da tabela.

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O duelo também marcou o retorno do brasileiro Vinícius Júnior à lista de relacionados, após cumprir suspensão de quatro jogos pela expulsão contra o Villarreal, mas ele começou a partida no banco de reservas e entrou no segundo tempo.

Os gols do Real Madrid na partida contra o Celta de Vigo foram marcados por Jude Bellingham (66') e Carlos Espí (85').

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O Real Madrid chegou a 33 pontos, na vice-liderança do Campeonato Espanhol, três pontos atrás do líder Barcelona.

Já o Celta de Vigo estacionou nos 13 pontos, na 14ª colocação de LaLiga.