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Virgil van DijkGetty
Jonathan van Haaster
Traduzido por

Virgil van Dijk é retirado do time titular para jogo do Liverpool pela Liga dos Campeões

LASK x Liverpool
LASK
Liverpool
Liga dos Campeões
V. van Dijk
A. Iraola

Uma grande surpresa na escalação do Liverpool para o duelo desta quarta-feira contra o LASK, pela Liga dos Campeões. O técnico Andoni Iraola deixou o capitão Virgil van Dijk no banco, algo que quase nunca acontece em partidas que valem alguma coisa.

Em Linz, Iraola escolheu Ronald Araújo e Jérémy Jacquet para formar a dupla de zaga. Jacquet joga na posição de Van Dijk, como zagueiro pela esquerda, enquanto o capitão do Liverpool e da seleção da Holanda precisa se contentar com uma rara vaga entre os reservas.

Van Dijk quase nunca ficou fora da escalação titular em partidas nas quais havia algo em jogo. A última vez que o zagueiro de 35 anos não esteve entre os titulares em uma partida que ainda valia alguma coisa, ou seja, que não fosse disputada após a classificação já garantida ou a conquista do campeonato, foi em setembro de 2023, contra o Wolverhampton.

Na ocasião, Van Dijk ficou de fora por suspensão. O motivo da decisão de deixar o jogador de Breda no banco agora ainda é desconhecido. A última vez que Van Dijk esteve entre os relacionados e, mesmo assim, ficou no banco foi em maio de 2025, contra o Brighton, após a conquista do título sob o comando de Arne Slot.

Iraola não pode contar com Cody Gakpo, Dominik Szoboszlai e Alexander Isak na Áustria. Os três estão lesionados, assim como no último fim de semana, contra o Manchester City.

Por outro lado, Iraola escalou Jeremie Frimpong e Ryan Gravenberch como titulares. Os jovens Lewis Koumas, Rio Ngumoha e Trey Nyoni também começam jogando. Pelo LASK, os holandeses Xavier Mbuyamba e Melayro Bogarde são titulares.

Escalação do Liverpool: Alisson; Frimpong, Araújo, Jacquet, Tsimikas; Gravenberch, Wirtz, Nyoni; Barcola, Koumas, Ngumoha.

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