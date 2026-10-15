Virada surpreendente: estrela do Barcelona se movimenta para deixar o clube no inverno

Alejandro Balde, destaque do Barcelona, pensa em deixar o clube catalão durante a próxima janela de transferências de inverno, por causa da pouca participação nesta temporada, após ter disputado apenas 12 minutos em 10 partidas.

O jornal Sport informou que Balde já conversou sobre sua saída com seu empresário, Jorge Mendes.

Balde se manteve firme, inicialmente, na decisão de permanecer no Barcelona, apesar de seu treinador, Hansi Flick, tê-lo avisado da dificuldade de conseguir oportunidades para jogar.

Na época, os relatos falavam do interesse do Manchester United em contratar Balde, mas ele decidiu ficar no Barça, com quem tem contrato até o verão de 2028.

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Mas parece que as ideias de Balde mudaram, depois que ele percebeu que não tem mais qualquer papel relevante nos planos de Flick. Ele foi cortado da lista do time na partida do campeonato contra o Elche, enquanto a janela de transferências de verão ainda estava aberta, e depois voltou às relações de convocados para os jogos, mas sua participação nas dez partidas que o Barcelona disputou nesta temporada continuou extremamente limitada.

Balde atuou apenas 12 minutos em 10 partidas. E conseguiu esses minutos contra o Racing Santander, quando o jogo já estava decidido e a equipe catalã vencia por 5 a 2.

Balde viu como Flick prefere outros jogadores para ocupar a posição de lateral-esquerdo, embora nenhum deles seja canhoto como ele. João Cancelo e Xavi Espart passaram à sua frente na ordem das opções, e os dois jogadores passaram a dividir os minutos em campo.

O lateral português disputou 386 minutos distribuídos em 8 partidas, enquanto o jogador espanhol atuou por 530 minutos em 6 partidas, todas pelo Campeonato Espanhol.

Diante dessa situação, e apesar de Flick ter afirmado em mais de uma ocasião que Balde é um dos integrantes do grupo, reconhecendo ao mesmo tempo que é o jogador quem deve querer lutar para garantir um lugar na escalação titular, Balde começou a pensar em deixar o Barcelona.

Não se espera que faltem propostas ao jogador, pois o Manchester United, que demonstrou interesse em contratá-lo no verão passado, pode voltar a tentar sua contratação.

Ainda faltam dois meses e meio para a abertura da nova janela de transferências, mas parece difícil que a situação de Balde mude.

Além disso, a direção esportiva do Barcelona não se opõe à ideia da saída de Balde, exatamente como ocorreu no último mercado de transferências de verão.

Inclusive, a saída de Balde pode ser aproveitada para reforçar uma das posições defensivas que o Barcelona não conseguiu fortalecer no verão: a de zagueiro canhoto, setor que atualmente sofre com a falta de opções por causa da lesão de Andreas Christensen.