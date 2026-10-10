Virada histórica: Mourinho se livra do pesadelo do Real Madrid

José Mourinho, treinador do Real Madrid, está focado em preservar a integridade física de seus jogadores e mantê-los em plena condição, depois que a equipe conseguiu chegar à metade de outubro sem registrar nenhuma nova lesão entre seus atletas, em um feito inédito nos últimos dez anos, com exceção dos jogadores que arrastam lesões da temporada passada.

Segundo o jornal espanhol "AS", Mourinho considera manter a disponibilidade de todos os seus jogadores uma de suas principais prioridades no início da atual temporada, algo que ele reforçou durante a coletiva de imprensa que antecedeu o confronto com o Villarreal, na última sexta-feira, quando desviou a conversa da polêmica em torno de Kylian Mbappé andar de bicicleta para a condição física de seus jogadores.

O treinador português afirmou: "Vocês querem uma história? Eu bato na madeira, porque futebol é futebol, mas vocês querem uma história? Vou contá-la: esta é a primeira vez em dez anos que o Real Madrid chega à metade de outubro sem um único jogador lesionado".

Mourinho excluiu de sua fala três jogadores que ainda sofrem com lesões que remontam à temporada passada, sendo eles Ferland Mendy, Éder Militão e Rodrygo, além de Raúl Asencio, que acabou passando por uma cirurgia para tratar uma fratura na tíbia, depois de sofrer com seus efeitos por vários meses.

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O treinador português já havia abordado esse tema antes da data Fifa, durante a coletiva de imprensa anterior à partida contra o Elche, explicando a natureza do trabalho que o clube realiza para reduzir as lesões.

Mourinho disse: "Trabalhamos aqui dentro de um plano abrangente, natural e profissional, baseado em uma colaboração muito boa entre todos. E quando digo todos, me refiro aos jogadores, que são os mais importantes, e à comissão técnica, que conta com pessoas qualificadas nas áreas de ciências do esporte, prevenção, fortalecimento muscular e treinos individuais, além do monitoramento dos pequenos sinais que podem surgir antes dos problemas acontecerem, e também o departamento médico, que participa de forma intensa desse sistema abrangente, por meio de muito trabalho invisível".

Com exceção dos quatro jogadores mencionados, o restante do elenco, num total de 22 jogadores, ficou totalmente à disposição de Mourinho com a retomada das competições, em um momento em que é difícil fazer comparações com temporadas anteriores, por causa da mudança ocorrida no calendário de jogos neste ano em razão da nova e longa data Fifa.

Por isso, a comparação com as temporadas passadas se baseia na última rodada do Campeonato Espanhol que antecedeu a data Fifa de outubro, quando as duas primeiras rodadas da Liga dos Campeões já haviam sido disputadas.

Uma revisão dos últimos dez anos revela uma série de problemas e lesões que o Real Madrid enfrentou, e o total de partidas que seus jogadores perderam em algumas temporadas chegou a 60 por conta das mais diversas lesões.

Temporada 2026-2027

Rodrygo, Ferland Mendy e Éder Militão ainda não conseguiram disputar sua primeira partida nesta temporada, por continuarem sofrendo com lesões que tiveram na temporada passada. A expectativa é que o zagueiro brasileiro retorne após a data Fifa de novembro, quando o Real Madrid disputará três partidas consecutivas no estádio Santiago Bernabéu diante de Celta de Vigo, PSV e Alavés.

Thiago e Endrick também desfalcaram as primeiras partidas por conta de pequenos problemas que tiveram durante a pré-temporada, enquanto Aurélien Tchouaméni só conseguiu atuar a partir do quinto jogo da temporada, que foi o primeiro da equipe na Liga dos Campeões, por causa de problemas físicos que ele vinha sentindo desde a Copa do Mundo.

Raúl Asencio precisou passar por uma cirurgia para tratar uma fratura por estresse na perna direita, que vinha afetando sua condição havia vários meses. Assim, nenhum jogador perdeu qualquer partida por conta de uma lesão sofrida após o início da atual temporada.

As ausências na lista de Mourinho disponível para a retomada das competições se limitam ao jogador da base Raúl Asencio, além de Rodrygo, Ferland Mendy e Éder Militão, todos sofrendo com lesões que se arrastam desde a temporada passada.

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Temporada 2025-2026

A temporada começou sem Ferland Mendy, Endrick e Jude Bellingham, pois o jogador francês sofria de uma ruptura no tendão proximal do músculo reto anterior da coxa direita, que o afastou dos gramados por seis meses.

Já o atacante brasileiro ficou de fora por quatro meses por conta de uma lesão nos músculos posteriores da coxa, enquanto o jogador inglês decidiu passar por uma cirurgia no ombro após o fim da Copa do Mundo de Clubes, para se livrar das dores que vinha sentindo desde que sofreu uma luxação no ombro cerca de dois anos antes.

A temporada começou de forma semelhante à anterior, depois que Eduardo Camavinga sofreu uma torção que o afastou dos gramados por um mês, e Antonio Rüdiger, Trent Alexander-Arnold e Dani Carvajal sofreram diversas lesões musculares. Com exceção dos três jogadores que começaram a temporada lesionados, o total de ausências chegou a 18 partidas durante os primeiros dez jogos.

E na última partida antes da data Fifa de outubro, diante do Villarreal, Xabi Alonso não pôde contar com Carvajal, Trent Alexander-Arnold e Rüdiger, por conta de lesões sofridas durante a própria temporada, e Mendy também foi desfalque por causa da lesão que vinha sofrendo desde a temporada anterior.

E após o retorno da data Fifa, Dean Huijsen e Dani Ceballos se juntaram à lista de lesionados, por conta de pequenos problemas musculares que afastaram cada um deles por duas partidas.

Temporada 2024-2025

Eduardo Camavinga sofreu uma lesão no último treino antes do início das competições, depois de sofrer uma torção no ligamento colateral medial do joelho esquerdo durante o treino que antecedeu em um dia a partida da Supercopa Europeia.

As lesões se sucederam depois disso, com Jude Bellingham, Jesús Vallejo, Dani Ceballos, Aurélien Tchouaméni, Brahim Díaz, Dani Carvajal, Kylian Mbappé e Thibaut Courtois passando pelo departamento médico.

O total de partidas que esses jogadores perderam chegou a 32 durante os dez primeiros confrontos oficiais da equipe, e Mendy, Militão e Rodrygo também tiveram alguns problemas físicos, mas não perderam nenhuma partida.

Carlo Ancelotti chegou à última partida antes da data Fifa, que foi diante do Villarreal, sem Courtois, David Alaba e Brahim Díaz. Essa partida teve Carvajal sofrendo uma lesão grave no joelho direito, durante um lance infeliz com Yéremy Pino.

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Temporada 2023-2024

Dani Ceballos se lesionou no quarto dia da pré-temporada, durante os treinos em Valdebebas, enquanto Arda Güler e Ferland Mendy precisaram deixar a excursão da equipe nos Estados Unidos antes do previsto.

Cada um deles ficou de fora por cerca de dois meses, enquanto a primeira semana das competições teve uma série de lesões duras que atingiram a equipe. Dois dias antes do início do Campeonato Espanhol, Thibaut Courtois sofreu uma ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo, e depois a mesma lesão se repetiu com Éder Militão logo no início do segundo tempo da partida de estreia em San Mamés.

Assim, Ancelotti perdeu dois jogadores fundamentais de seu sistema defensivo até a primavera, e Vinicius Júnior ficou de fora de quatro partidas por conta de uma lesão no músculo bíceps femoral da coxa direita, e Carvajal se ausentou de duas partidas em razão de dores na perna direita.

Além disso, Arda Güler sofreu uma nova recaída em sua lesão, antes que a recaída se repetisse uma segunda vez mais tarde, enquanto David Alaba sofreu um problema nos músculos adutores da coxa direita. O total de partidas que os jogadores perderam por conta de lesões chegou a 52 durante os primeiros 11 confrontos. Ancelotti disputou a última partida antes da data Fifa sem Courtois, Militão, Alaba e Arda Güler, antes de Alaba retornar após a data Fifa, enquanto Ceballos se juntou à lista de desfalques.

Temporada 2022-2023

Uma torção leve no tornozelo atrapalhou a pré-temporada de Dani Carvajal por seis dias, enquanto Álvaro Odriozola desfalcou a partida da Supercopa por conta de dores na panturrilha, e Rodrygo não conseguiu participar das duas primeiras rodadas do Campeonato Espanhol por causa de uma sobrecarga na coxa direita.

O total de partidas que esses jogadores perderam, somado a pequenos problemas físicos sofridos por Carvajal, Militão, Jesús Vallejo, Nacho Fernández, Toni Kroos, Lucas Vázquez e Karim Benzema, foi de 21 partidas durante os nove primeiros confrontos oficiais.

Aquela temporada também teve uma longa data Fifa em um momento semelhante ao atual, antes do início da Copa do Mundo no Catar. Thibaut Courtois, Luka Modric e Lucas Vázquez foram desfalque por lesão na primeira partida após a data Fifa, que reuniu Real Madrid e Osasuna.

Temporada 2021-2022

A temporada teve uma grande onda de lesões, e a pandemia de Covid afetou a pré-temporada de Karim Benzema, David Alaba e Álvaro Odriozola, mas não os privou de participar de nenhuma partida.

Antes do início da temporada, Toni Kroos sofreu uma lesão na região púbica que o afastou por dois meses, enquanto Dani Ceballos sofreu uma ruptura de um dos ligamentos, que o afastou dos gramados por mais de quatro meses.

E na última partida antes da data Fifa de outubro, Ancelotti não pôde contar com Marcelo, Ferland Mendy, Ceballos, Isco, Marco Asensio, Gareth Bale e Mariano Díaz.

Andriy Lunin, David Alaba, Luka Modric e Luka Jovic também foram desfalque em diferentes períodos durante aproximadamente o primeiro mês e meio das competições. O total de partidas que os jogadores perderam por conta de lesões chegou a 60 durante dez confrontos.

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Temporada 2020-2021

A temporada que ocorreu durante a pandemia de Covid começou com uma data Fifa, e por isso o Real Madrid disputou apenas quatro partidas antes da segunda data Fifa. Apesar do pequeno número de jogos, o total de ausências por conta das lesões sofridas por Dani Carvajal, Éder Militão, Marcelo, Odriozola, Toni Kroos, Isco, Eden Hazard, Marco Asensio e Lucas Vázquez chegou a 16 partidas.

Mariano Díaz também foi desfalque por ter passado por uma cirurgia nas amígdalas, e não estava disponível para atuar. Zinedine Zidane precisou lidar com seis ausências na partida que antecedeu a data Fifa, e quatro ausências na partida posterior ao retorno da data Fifa. Temporada 2019-2020 Marco Asensio sofreu a lesão mais grave durante a pré-temporada, depois de sofrer uma ruptura do ligamento cruzado anterior e do menisco externo durante um amistoso diante do Arsenal.

E na última partida antes da data Fifa, Zidane não pôde contar com Thibaut Courtois, Nacho Fernández, Ferland Mendy, Marcelo e o próprio Asensio.

Fede Valverde, Luka Modric, Isco, James Rodríguez, Eden Hazard, Rodrygo, Brahim Díaz e Mariano Díaz também passaram pelo departamento médico durante as dez primeiras partidas oficiais.

O total de partidas que os jogadores perderam por conta de lesões chegou a 45 durante dez confrontos.

Temporada 2018-2019

Marcelo, Dani Carvajal e Isco foram desfalque na derrota diante do Alavés, em um momento em que o Real Madrid, comandado por Julen Lopetegui, passava por uma fase de forte queda.

O treinador basco também não pôde contar com Jesús Vallejo em várias partidas no início da temporada. Essa foi uma das últimas temporadas menos afetadas por lesões em seu início, pois o total de ausências chegou a apenas 12 partidas durante os primeiros 11 confrontos.

Temporada 2017-2018

Keylor Navas, Dani Carvajal, Theo Hernández, Marcelo, Mateo Kovacic, Gareth Bale e Karim Benzema foram desfalque na vitória sobre o Espanyol, na partida que antecedeu a segunda data Fifa.

Ao contrário da atual temporada, a equipe de Zinedine Zidane sofreu um grande número de lesões no início daquela temporada, pois o total de ausências chegou a 32 partidas durante os dez primeiros confrontos.

Marco Asensio, Toni Kroos e Raphaël Varane também sofreram lesões durante as primeiras etapas da temporada. Temporada 2016-2017 Marcelo, Casemiro e Luka Modric foram desfalque no empate diante do Eibar por 1 a 1 no estádio Santiago Bernabéu.

Antes disso, Keylor Navas, Pepe, Marcelo, Isco, Gareth Bale e Karim Benzema foram desfalque em uma ou mais partidas, levando o total de ausências a 23 partidas durante os dez primeiros confrontos oficiais.



