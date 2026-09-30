O astro brasileiro Vinícius Júnior admitiu que o fantasma da eliminação na Copa do Mundo ainda o persegue, afirmando que a queda de rendimento com a seleção brasileira está diretamente ligada à pesada decepção sofrida pela Seleção no último Mundial.

As declarações do atacante do Real Madrid vieram após o fim do amistoso em que a seleção brasileira venceu a Austrália por 4 a 2, partida que marcou o retorno de Vinícius aos gols depois de um longo período de jejum.

O impacto do Mundial ainda está presente

Vinícius disse em entrevista coletiva após o jogo: "O impacto da Copa do Mundo é sempre enorme, e a volta é sempre um pouco difícil".

A seleção brasileira havia dado adeus ao Mundial nas oitavas de final diante da Noruega, em uma eliminação precoce que encerrou a participação de Vinícius, um dos principais destaques do torneio, tendo atuado como titular nas cinco partidas, marcado quatro gols e dado uma assistência.

O astro brasileiro acrescentou: "Jogamos muito mal na primeira partida; e, como disse o treinador, estamos em um período de testes, mas sabemos que somos obrigados a vencer em cada jogo que disputamos com o Brasil".

E prosseguiu: "Hoje, em um gramado perfeito, conseguimos fazer uma grande partida, mas há várias coisas que precisamos ajustar, reduzir o número de gols que sofremos e criar mais chances".









Um pênalti para recuperar a confiança

O segundo jogo contra a Austrália teve um lance marcante, quando Vinícius se apresentou para cobrar o segundo pênalti do Brasil, apesar de o cobrador habitual, na ausência de Raphinha, ser Bruno Guimarães.

Vinícius revelou os bastidores do lance ao dizer: "O Bruno é quem costuma cobrar os pênaltis quando o Raphinha não joga, e eu achava que ele queria cobrar, mas ele sabe que eu preciso de um pouco de confiança".

Vinícius reconheceu que vinha sofrendo no último período: "Passei vários jogos sem marcar nenhum gol pela seleção nacional, e senti a importância de voltar a marcar. Há alguns jogos que não vencemos, mas é importante voltar a marcar, e é importante jogar novamente pela nossa seleção nacional".

A vitória por 4 a 2 deu ao treinador Carlo Ancelotti um grande impulso moral no encerramento da turnê australiana, tendo o técnico italiano feito questão de apoiar Vinícius publicamente, pedindo a ele paciência até recuperar seus melhores níveis.

Com um gol de pênalti, Vinícius recuperou uma sensação de que tinha grande necessidade, antes do próximo confronto contra a Índia, na esperança de que esse retorno seja um verdadeiro começo para recuperar a confiança que ele próprio admitiu precisar.







