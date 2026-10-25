Vinícius provoca o Barcelona após o clássico

O brasileiro Vinícius Júnior, atacante do Real Madrid, compartilhou o resultado do clássico diante do Barcelona em sua conta pessoal no Instagram, depois que o time merengue conquistou uma preciosa vitória por 2 a 1 no estádio Spotify Camp Nou, reduzindo a diferença para o rival catalão a 3 pontos no Campeonato Espanhol.

Vinícius ficou de fora do confronto por conta da suspensão de 4 partidas, em razão de seu comportamento agressivo contra Nathan Saliba durante o duelo do Real Madrid contra o Villarreal, realizado no sábado, dia 10 de outubro.

Segundo o relato, o atacante brasileiro acompanhou a partida de fora do campo, antes de reagir ao resultado após a vitória de sua equipe, publicando 3 emojis rindo, em um gesto interpretado como uma ironia às previsões que apontavam a superioridade do Barcelona no aguardado confronto.

A vitória do Real Madrid deu ao time um importante impulso moral, depois que Kylian Mbappé decidiu o duelo com um gol nos acréscimos, aos 87 minutos, após a equipe merengue sair na frente com um gol no primeiro tempo e, em seguida, Raphinha empatar para o Barcelona aos 61 minutos.

O jornal apontou que o brilho de Yan Diomande pode aumentar a concorrência pela posição de ponta, o que levanta questionamentos sobre o papel de Vinícius após seu retorno da suspensão, e se o técnico José Mourinho o recolocará no time titular ou o utilizará como uma carta reserva para mudar os rumos das partidas.

Vinícius deverá cumprir mais duas partidas da suspensão, antes de ficar novamente disponível para atuar pelo Real Madrid.

Com essa vitória, o Real Madrid aumentou sua pontuação e reduziu a diferença para o Barcelona, líder do Campeonato Espanhol, a 3 pontos, enquanto o time catalão sofreu sua segunda derrota em apenas uma semana, depois de cair diante do Paris Saint-Germain na Liga dos Campeões da Europa.