Vinícius Júnior pediu desculpas aos companheiros de Real Madrid e à torcida do time, após sua expulsão durante o confronto com o Villarreal, que terminou com a vitória do Merengue (1 a 0), neste sábado, no estádio Santiago Bernabéu.

Segundo o jornal espanhol Marca, Vinícius Júnior se manifestou nas redes sociais sobre o episódio de sua expulsão na partida, já que o atacante brasileiro publicou uma breve mensagem em sua conta no Instagram, após o fim do jogo, depois de receber o cartão vermelho aos 72 minutos.

O ponta brasileiro escreveu: "A alegria continua. Peço desculpas ao meu time e à sua torcida", em uma mensagem na qual uniu a comemoração pela vitória do Real Madrid ao pedido de desculpas por deixar os companheiros em desvantagem numérica durante a etapa decisiva da partida.

A expulsão de Vinícius veio em um dos lances mais polêmicos da noite, depois que o jogador entrou como substituto no segundo tempo, antes de colocar a bola nas redes em um lance no qual pareceu que o Real Madrid havia marcado o segundo gol, mas o árbitro anulou o gol por entender que o jogador cometeu uma falta contra um dos zagueiros do Villarreal, durante a disputa que antecedeu a finalização, após puxar o cabelo de Saliba.

No mesmo lance, o árbitro mostrou o cartão vermelho a Vinícius, obrigando o jogador a deixar o campo e se dirigir aos vestiários.

O atacante brasileiro deixou o gramado visivelmente irritado com a decisão da arbitragem, e respondeu a ela com gestos de protesto antes de sair.

A expulsão obrigou o Real Madrid a defender sua vantagem por 1 a 0 com dez jogadores, depois que Yan Diomande marcou o único gol da partida aos 63 minutos.

Vinícius Júnior voltou a expressar sua irritação pouco tempo depois, ao compartilhar uma nova publicação nos stories de sua conta no Instagram, na qual demonstrou seu descontentamento com o tratamento da arbitragem que, em sua visão, sofre de forma repetida.

Na publicação apareceu um comentário que dizia: "O jogador que sempre leva os dois cartões, amarelo e vermelho, é Vinícius, que vergonha", acompanhado de um conjunto de imagens de lances de diferentes partidas, nos quais o jogador entende que seus adversários não foram advertidos, apesar de cometerem entradas contra ele ou desferirem golpes nele.



