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O Real Madrid volta ao Santiago Bernabéu depois de um mês inteiro longe de casa, com a ambição de manter a sequência de vitórias e fortalecer sua posição na briga pelo título de LaLiga. O duelo contra o Celta de Vigo, porém, pode reservar algumas surpresas, já que o português José Mourinho decidiu fazer mudanças no time titular diante da maratona de jogos e do desejo de preservar a condição física de suas estrelas antes de uma série de testes difíceis.

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O time merengue recebe o Celta de Vigo na noite deste sábado, pela 13ª rodada de LaLiga, em uma partida na qual os donos da casa buscam somar mais três pontos e manter as atuações fortes sob o comando de Mourinho.

O Real Madrid chega ao confronto com o moral elevado, depois de conquistar oito vitórias consecutivas em todas as competições, cinco delas no Campeonato Espanhol, com destaque para o triunfo no clássico disputado no Camp Nou.

A equipe também tem apresentado um desempenho excepcional em casa nesta temporada, com 17 gols marcados e apenas três sofridos, o que reflete a força que o Real impôs em seu estádio, segundo informações do jornal espanhol "AS".

Apesar desses números, Mourinho sabe que manter o mesmo ritmo exige cautela diante da maratona de jogos, principalmente porque o Real Madrid se prepara para disputar três partidas em oito dias antes de iniciar uma sequência de testes duros longe de casa.

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Esses testes incluem confrontos contra a Real Sociedad, em Anoeta, e o Athletic Bilbao, no San Mamés, e depois contra o Arsenal, no Emirates, em um aguardado duelo europeu pela Champions League.

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Em entrevista coletiva, o treinador português afirmou que todos os seus jogadores estão disponíveis, mas não confirmou que todos vão atuar, explicando que a equipe tem pela frente um calendário apertado, que exige uma gestão cuidadosa do desgaste físico.

Valverde fora do time titular

De acordo com o jornal "AS", Mourinho deve promover uma série de mudanças na escalação contra o Celta de Vigo, apostando em uma mistura de titulares e alguns jogadores que tiveram menos minutos no período recente.

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O uruguaio Fede Valverde aparece no topo da lista dos candidatos a começar no banco de reservas, já que voltou à capital espanhola na noite de quinta-feira, depois de defender sua seleção na Data Fifa.

O jogador não teve tempo suficiente para se recuperar e se preparar para a partida, por isso Mourinho prefere não arriscá-lo desde o início e deve dar a oportunidade ao inglês Trent Alexander-Arnold na lateral direita.

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Trent é um dos principais beneficiados por essas mudanças, sobretudo porque jogou apenas 78 minutos pela seleção da Inglaterra durante a Data Fifa, o que o deixa em melhores condições do que alguns companheiros que atuaram por mais tempo.

Na defesa, Antonio Rüdiger e Álvaro Carreras devem aparecer entre os titulares. O zagueiro alemão ganhará a chance no lugar de Konaté, enquanto Carreras entra na vaga de Cucurella, que jogou 180 minutos pela seleção da Espanha.

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Vinícius retorna e Mbappé comanda o ataque

A principal mudança esperada, no entanto, é o retorno do brasileiro Vinícius Júnior ao time titular, para atuar pela ponta esquerda no lugar de Diomande, que vinha apresentando evolução em suas últimas participações.

A volta de Vinícius acontece após o fim de sua suspensão de quatro jogos, com a expectativa de que o atacante recupere seu melhor nível, principalmente depois do brilho com a seleção brasileira durante a Data Fifa.

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O astro do Real Madrid marcou cinco gols com a camisa da seleção, incluindo dois contra o Japão e três contra Singapura, mandando um recado forte antes de voltar às competições nacionais.

Por outro lado, não são esperadas grandes alterações no meio-campo e no ataque, já que Mourinho pretende manter os jogadores que contribuíram para a recente sequência de vitórias.

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Aurélien Tchouaméni e Bernardo Silva devem ficar encarregados de comandar o meio-campo, enquanto Arda Güler ocupará o lado direito e Jude Bellingham atuará como meia-armador, atrás do atacante francês Kylian Mbappé.

De acordo com a previsão do jornal "AS", Mourinho deve escalar a seguinte equipe:

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- Gol: Thibaut Courtois.

- Defesa: Trent Alexander-Arnold, Antonio Rüdiger, Dean Huijsen, Álvaro Carreras.

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- Meio-campo: Bernardo Silva, Aurélien Tchouaméni, Arda Güler, Jude Bellingham.

- Ataque: Vinícius Júnior, Kylian Mbappé.