O técnico do Real Madrid, José Mourinho, enfrentará 4 pontos de interrogação táticos após o fim da atual data Fifa: a posição de lateral-direito, a zaga, a dupla de volantes e o setor ofensivo, segundo o jornal "Sport", da Catalunha.

Os contornos da escalação titular de Mourinho começaram a ficar claros, mas várias decisões ainda estão pendentes. A data Fifa deixa o treinador português diante de questões em aberto, que podem mudar o perfil da equipe na volta das competições, a depender das decisões que ele tomar.

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A primeira dessas questões diz respeito à posição de lateral-direito, onde parece que Dumfries tem uma relativa vantagem sobre Arnold. O jogador holandês se encaixa de maneira especial na ideia física de Mourinho e volta da data Fifa após um papel de destaque com a seleção de seu país.

Por outro lado, o jogador inglês oferece soluções diferentes quando a equipe precisa construir o jogo desde trás, mas seu problema recorrente continua sendo as falhas defensivas, um ponto que pesa especialmente contra ele com Mourinho.

E na zaga, as circunstâncias desempenham um papel que não é menor do que as decisões do treinador. A dupla Konaté e Huijsen caminha para ser a opção principal, mas as lesões e as suspensões limitam muito essa posição.

Resta a pergunta sobre em que condição Militão vai voltar, já que o zagueiro brasileiro começou a treinar com o grupo e está perto de retornar, o que pode reordenar as prioridades nessa posição. E se ele recuperar seu nível, não há dúvida de que Militão é o melhor zagueiro da equipe, segundo o "Sport".

Volância: segurança sem criatividade

A dupla de volantes gera ainda mais dúvidas. A dupla Valverde e Tchouaméni dá à equipe boa cobertura de espaço e segurança defensiva, mas pode privar o time de criatividade na posse de bola, um problema do qual o Real Madrid sofre há várias temporadas e que está estreitamente ligado à dupla francesa e uruguaia. Bernardo Silva representa o tipo diferente de qualidade de que o meio-campo precisa, embora seu papel ainda esteja muito longe do esperado até agora, além de que sua participação limitada com Portugal sugere que ele não está em sua melhor condição física.

O ataque: Güler e Diomande batem à porta

A questão mais empolgante continua sendo o setor ofensivo, com seus dois protagonistas Arda Güler e Diomande, que reivindicam mais espaço. Güler se transformou em uma fonte de criatividade indispensável, enquanto Diomande prova que já é capaz de oferecer o que a equipe precisa, e seus minutos no dérbi de Madri, pelo menos, dão esperança à torcida do time branco.

Mas o problema é que escalar os dois exige abrir mão de outro elemento, e aqui aparecem os nomes em que é difícil mexer. De um ponto de vista puramente futebolístico, as atenções se voltam para Vinícius, após um início muito abaixo de seu nível habitual. O treinador o defendeu publicamente, afirmando que recuperar seu faro de gol é uma questão de tempo, mas a realidade é que todas as atenções estão voltadas para o brasileiro.

E um mês de outubro difícil, considerando a força de suas partidas, ajudará a esclarecer o rumo que o Real Madrid está seguindo sob o comando de Mourinho.







