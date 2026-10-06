Vinícius Júnior recebe novo golpe

Vinícius Júnior sofreu um novo golpe fora de campo, após ver seu valor de mercado recuar para 130 milhões de euros, segundo a mais recente atualização das avaliações de jogadores no site "Transfermarkt", passando a ocupar a décima posição entre os jogadores mais valiosos do mundo, num momento em que seu novo companheiro Diomande segue em ascensão impressionante e se aproxima de ultrapassar o valor do astro brasileiro.

De acordo com a mais recente classificação do "Transfermarkt", o valor de Vinícius caiu de 140 para 130 milhões de euros, depois de ter atingido o pico de 200 milhões de euros entre os anos de 2024 e 2025, antes de entrar numa trajetória de queda no período recente.

Esse recuo coincide com um início modesto de Vinícius nesta temporada, afastando-o ainda mais do topo da classificação, ocupado por Lamine Yamal e Erling Haaland, com valor de mercado de 220 milhões de euros cada, enquanto Kylian Mbappé aparece em terceiro, com 200 milhões de euros.

Michael Olise ocupa a quarta posição, com 180 milhões de euros, seguido por Jude Bellingham, com 160 milhões, e depois Pedri, com 150 milhões, enquanto João Neves, Khvicha Kvaratskhelia e Vitinha somam 140 milhões de euros cada, antes de Vinícius aparecer em décimo.

O recuo não se limita ao afastamento de Vinícius do topo, já que ele passou a correr o risco de perder sua posição entre os dez primeiros, depois que o valor de mercado do marfinense Diomande, que se juntou ao Real Madrid neste verão, saltou de 90 para 120 milhões de euros na última atualização.

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Com uma diferença de apenas 10 milhões de euros, Diomande ficou a um passo de alcançar seu companheiro brasileiro, num momento em que o grande aumento de seu valor na última atualização aponta para a possibilidade de ultrapassar Vinícius, caso a curva atual se mantenha.