Vinícius foi substituído? Acusações graves perseguem o astro do Real Madrid no Brasil

Quem joga com a camisa do Real Madrid não é Vinícius Júnior? A pergunta insana tomou conta das redes sociais no Brasil e se transformou em uma assustadora teoria da conspiração que afirma que o craque brasileiro desapareceu em circunstâncias misteriosas e foi substituído por um sósia para cumprir contratos publicitários, em meio a um silêncio e total indiferença por parte do jogador, de seus próximos e de seu clube.

A tatuagem na coxa acende o estopim

A primeira faísca dessa história absurda surgiu em setembro de 2026, a partir de fóruns brasileiros e de contas no aplicativo TikTok, depois que alguns usuários notaram diferenças físicas no jogador.

Os defensores da teoria argumentam que o Vinícius que apareceu na concentração da seleção brasileira durante a partida contra a Austrália não tem a mesma tatuagem na coxa que o Vinícius jogador do Real Madrid, considerando que as mudanças estéticas em seu rosto seriam a prova de que não se trata da mesma pessoa.









Da CIA à invasão furtiva

A teoria não parou nas semelhanças e na tatuagem, mas evoluiu para cenários ainda mais insanos. Uma conta famosa no site "X", chamada @BlackBondPtv, afirmou que existe uma teoria segundo a qual a Agência Central de Inteligência dos Estados Unidos, a família Rothschild e as elites no poder mataram Vinícius e o substituíram após a Copa do Mundo.

Alguns foram ainda mais longe e relacionaram a transformação física do jogador com o que chamaram de suposta "invasão alienígena furtiva" durante a Copa do Mundo, para sequestrar Vinícius e Neymar, segundo informou o "Marca" espanhol.

Espalhou-se amplamente pelo mundo um vídeo de uma mulher chamada Fô Baiana, no qual ela diz: "Tenho que contar a vocês que sonhei de novo com seres alienígenas invadindo o campo de futebol em Miami, e vi claramente como eles sequestraram os jogadores a bordo da primeira nave que chegou. Eu estava dentro daquela nave e, quando subi, a nave-mãe chegou e sequestrou milhares de pessoas do estádio. Vi gritos, choros e sofrimentos incontáveis".









Total indiferença de Madri

Apesar da ampla disseminação dessas histórias sem sentido, os próximos ao jogador e o próprio Real Madrid ignoram completamente essas "notícias falsas" e as consideram apenas um disparate digital que não merece nem o trabalho de uma resposta, ao mesmo tempo em que essas teorias continuam a somar milhões de visualizações na internet.







