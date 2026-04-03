Vinícius fica de fora do Real Madrid antes do confronto contra o Bayern de Munique... e Díaz acompanha Mbappé

O astro marroquino Ibrahim Díaz deve começar como titular pelo Real Madrid contra o Maiorca, amanhã, sábado, na 30ª rodada da La Liga, segundo o jornal espanhol “Marca”.
Por outro lado, o jogador da seleção brasileira, Vinícius Júnior, deve ficar de fora da partida devido ao cansaço.
- Vinícius voltou a Valdebebas, apesar de o clube ter lhe oferecido um dia de descanso, mas seguiu um plano específico: fisioterapia e exercícios de reabilitação, sem participar dos treinos.
De acordo com reportagens da imprensa, não há lesão, mas Vinícius sofre de grande cansaço, já que participou de 55 das 57 partidas disputadas desde a Copa do Mundo de Clubes, no verão passado, e todos no Real Madrid consideram que essa é a medida mais adequada.
E o “Marca” acrescentou que o Real Madrid começará a partida com a seguinte escalação:
Goleiros: Lunin.
Defesa: Arnold, Rüdiger, Højbjerg, Carreras.
Meio-campo: Arda Güler, Tchouameni, Camavinga, Bellingham.
Ataque: Ibrahim Díaz, Kylian Mbappé.
A partida contra o Maiorca antecede um confronto de extrema importância, em que o Real Madrid recebe o rival Bayern de Munique no Clássico da Europa, na próxima terça-feira, pela partida de ida das quartas de final da Liga dos Campeões, no Estádio Santiago Bernabéu.