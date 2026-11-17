A seleção brasileira fez uma forte exibição ofensiva diante de Cingapura no amistoso disputado nesta terça-feira, no Estádio Nacional, em Cingapura, que terminou com vitória da Seleção por 7 a 0, como parte da preparação das duas equipes para os próximos compromissos.
O confronto fez parte da Data Fifa de novembro, na qual a seleção brasileira, comandada pelo técnico italiano Carlo Ancelotti, buscava recuperar o equilíbrio e conquistar uma vitória convincente depois da derrota para o Japão por 3 a 2 na partida anterior.
Os primeiros minutos foram de clara superioridade da seleção brasileira, que impôs seu domínio sobre o jogo, aproveitando a movimentação rápida de Vinícius Júnior, Endrick e Estêvão, com o apoio de Bruno Guimarães no meio-campo. Os donos da casa tiveram enorme dificuldade para conter os ataques sucessivos.
Vinícius explode
Vinícius Júnior abriu o placar aos nove minutos, depois de aproveitar passe de Bruno Guimarães e finalizar de pé esquerdo para o fundo da rede, colocando a Seleção em vantagem logo cedo.
O astro do Real Madrid voltou a marcar aos 15 minutos, ao receber passe de Endrick e concluir a jogada com uma finalização certeira. Aos 21, completou seu hat-trick após assistência de Estêvão, deixando o Brasil em situação muito confortável ainda no primeiro tempo.
A superioridade brasileira não parou por aí. Endrick anotou o quarto gol aos 31 minutos, com um chute forte de pé esquerdo de fora da área, após passe de Estêvão, e o primeiro tempo terminou com os visitantes vencendo por 4 a 0, refletindo a clara diferença de poder ofensivo entre as duas seleções.
A festa de gols continua
No início do segundo tempo, a seleção brasileira manteve a pressão ofensiva e não deu ao adversário chance de voltar ao jogo. Estêvão marcou o quinto gol aos 51 minutos, e o trio de ataque seguiu dando trabalho à defesa de Cingapura.
Aos 65 minutos, Rayan ampliou a vantagem do Brasil com o sexto gol, aproveitando passe do companheiro Alan. A partir daí, Cingapura passou a ter uma missão quase impossível para diminuir a diferença, diante do domínio contínuo da Seleção na posse de bola e na criação de chances.
O sétimo gol saiu aos 74 minutos, quando Raoul bin Suhaimi marcou contra, por engano, na própria meta após uma das investidas ofensivas do Brasil, fechando o placar em 7 a 0, em meio à esmagadora superioridade da seleção visitante.
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Comecei minha trajetória no jornalismo em 2012 através do jornal egípcio *Al Tahrir*, onde inicialmente me especializei em política local antes de migrar para o jornalismo esportivo a partir de 2014, ainda pelo *Al Tahrir*. Posteriormente, passei a escrever também para os jornais *Al Fariq* e *Al Maqal*.
Depois de me especializar na cobertura do futebol local no Egito, iniciei minha jornada no futebol internacional através do portal *Al Ain Sports* em 2018, por um período de seis meses, antes de realizar o sonho de me juntar à equipe do Kooora, o maior site esportivo do mundo, onde sigo perseguindo minha paixão pelo futebol europeu desde o início do século atual.
Sou apaixonado por assistir futebol mundial desde a Copa do Mundo de 1998, mas minha verdadeira história de amor com o futebol europeu começou ao acompanhar a Liga dos Campeões no início do século atual. Isso me levou a desenvolver uma ligação especial com o futebol italiano, especialmente acompanhando tudo relacionado ao AC Milan, clube pelo qual decidi torcer sem qualquer hesitação desde o primeiro jogo que assisti. Apesar de, na infância, ter admirado por períodos clubes como Arsenal, Barcelona e Manchester United, o *rossoneri* conquistou um lugar especial no meu coração até hoje.
Sou especializado na tradução de notícias internacionais, além de nutrir minha paixão por acompanhar os bastidores de transferências e os acontecimentos ocultos dentro dos vestiários, frequentemente revelados pela imprensa global.
Quanto à minha equipe ideal de todos os tempos, coloco Gianluigi Buffon no gol. À sua frente, uma linha defensiva composta por Roberto Carlos, Paolo Maldini, Alessandro Nesta e Cafu. No meio-campo, conto com o trio Clarence Seedorf, Luka Modrić e Zinedine Zidane. No ataque, escolho minha lenda Ricardo Kaká ao lado de Ronaldinho e Zlatan Ibrahimović.
Durante meu trabalho no Kooora, publiquei diversos relatórios, histórias e análises, entre os quais se destacam:
* Luka Modrić... o guerreiro que recusou jogar em vão
* Rodrygo... de criança da remontada ao homem misterioso no projeto de Alonso
* Kroos... a presença ausente no Mundial de Clubes
* História Kooora: a surpresa de Ronaldo que encheu Ferguson de entusiasmo