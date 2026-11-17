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A seleção brasileira fez uma forte exibição ofensiva diante de Cingapura no amistoso disputado nesta terça-feira, no Estádio Nacional, em Cingapura, que terminou com vitória da Seleção por 7 a 0, como parte da preparação das duas equipes para os próximos compromissos.

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O confronto fez parte da Data Fifa de novembro, na qual a seleção brasileira, comandada pelo técnico italiano Carlo Ancelotti, buscava recuperar o equilíbrio e conquistar uma vitória convincente depois da derrota para o Japão por 3 a 2 na partida anterior.

Os primeiros minutos foram de clara superioridade da seleção brasileira, que impôs seu domínio sobre o jogo, aproveitando a movimentação rápida de Vinícius Júnior, Endrick e Estêvão, com o apoio de Bruno Guimarães no meio-campo. Os donos da casa tiveram enorme dificuldade para conter os ataques sucessivos.

Vinícius explode

Vinícius Júnior abriu o placar aos nove minutos, depois de aproveitar passe de Bruno Guimarães e finalizar de pé esquerdo para o fundo da rede, colocando a Seleção em vantagem logo cedo.

O astro do Real Madrid voltou a marcar aos 15 minutos, ao receber passe de Endrick e concluir a jogada com uma finalização certeira. Aos 21, completou seu hat-trick após assistência de Estêvão, deixando o Brasil em situação muito confortável ainda no primeiro tempo.

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A superioridade brasileira não parou por aí. Endrick anotou o quarto gol aos 31 minutos, com um chute forte de pé esquerdo de fora da área, após passe de Estêvão, e o primeiro tempo terminou com os visitantes vencendo por 4 a 0, refletindo a clara diferença de poder ofensivo entre as duas seleções.

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A festa de gols continua

No início do segundo tempo, a seleção brasileira manteve a pressão ofensiva e não deu ao adversário chance de voltar ao jogo. Estêvão marcou o quinto gol aos 51 minutos, e o trio de ataque seguiu dando trabalho à defesa de Cingapura.

Aos 65 minutos, Rayan ampliou a vantagem do Brasil com o sexto gol, aproveitando passe do companheiro Alan. A partir daí, Cingapura passou a ter uma missão quase impossível para diminuir a diferença, diante do domínio contínuo da Seleção na posse de bola e na criação de chances.

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O sétimo gol saiu aos 74 minutos, quando Raoul bin Suhaimi marcou contra, por engano, na própria meta após uma das investidas ofensivas do Brasil, fechando o placar em 7 a 0, em meio à esmagadora superioridade da seleção visitante.