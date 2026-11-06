O brasileiro Vinícius Júnior vai desfalcar o Real Madrid no confronto diante do Valencia, marcado para o próximo sábado no estádio Mestalla, por conta da suspensão de 4 jogos que recebeu após sua expulsão e os protestos que se seguiram durante a partida da equipe merengue contra o Villarreal, disputada no último dia 10 de outubro no estádio Santiago Bernabéu.

Segundo o jornal espanhol "Marca", o atacante do Real Madrid foi punido com suspensão de 4 jogos, uma pena considerada por todos dentro da cidade de Valdebebas, a começar pelo próprio jogador, exagerada e desproporcional ao episódio.

O confronto diante do Valencia, marcado para o fim de semana atual no estádio Mestalla, será a última partida em que o português José Mourinho ficará sem contar com os serviços de seu ponta-esquerda, lembrando que a relação de Vinícius com a torcida do time mandante não é isenta de tensão e complicação.

O craque brasileiro já havia acusado a torcida do Valencia de racismo contra ele, episódio que apareceu em um documentário que provocou a ira dos torcedores do clube espanhol.

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Vinícius também foi expulso em duas de suas três últimas visitas ao estádio Mestalla, em meio a um clima marcado por forte tensão entre o jogador do Real Madrid e a torcida local.

Vinícius estará totalmente distante das cidades de Valência e Madri durante a partida de sábado, pois atualmente se encontra em Dubai, que fica a cerca de 6 mil quilômetros de distância aérea da Espanha, no âmbito de um acordo comercial entre o Real Madrid e o emirado de Dubai.

O internacional brasileiro aproveita sua presença na região do Oriente Médio para gravar uma série de anúncios promocionais turísticos de Dubai, em conformidade com um acordo firmado pelo clube merengue em 2023.

As visitas dos jogadores do Real Madrid a Dubai se repetem para a participação em diferentes eventos promocionais, mas a suspensão imposta a Vinícius ofereceu, desta vez, uma oportunidade ideal para concretizar a visita.

Está previsto que o jogador brasileiro vá diretamente de Dubai para a concentração da seleção de seu país, em preparação para o período de paralisação internacional que começa na próxima segunda-feira, quando o Brasil disputa dois jogos contra o Japão no dia 14 de novembro e contra Singapura no dia 17 do mesmo mês, dois destinos mais próximos de Dubai em comparação a Madri.