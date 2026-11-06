Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Ao VivoIngressos
Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.
Real Madrid v Villarreal CF - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
Hussein Hamdy
Traduzido por

Vinícius escapa do inferno de Mestalla para Dubai

Vinicius Junior
Valencia x Real Madrid
Valencia
Real Madrid
La Liga
Brasil
Espanha

Será que a suspensão o salvou?

Futebol Grátis
Caze TV

CazéTV

✅ Possui o pacote principal de direitos da LaLiga no Brasil até 2032, garantindo transmissões ao vivo de todos os grandes jogos, incluindo o El Clásico entre Real Madrid e Barcelona.

✅ Não exige operadora de TV ou assinatura de streaming; basta abrir o aplicativo do YouTube em qualquer Smart TV, celular, tablet ou console de videogame.

✅ Complementa a transmissão ao vivo com uma forte presença nas redes sociais, oferecendo resumos, cortes e interações diretas com os torcedores brasileiros.

Preço inicialR$ 0,00 por mês
Alternativa Linear
SportyNet Logo

SportyNet

✅ Através de um sublicenciamento, transmite dois jogos ao vivo por rodada (totalizando 76 partidas na temporada), cobrindo times como Atlético de Madrid, Sevilla e Villarreal.

✅ Garante que o público tradicional ainda possa sintonizar o campeonato espanhol diretamente pelo decodificador linear da sua operadora.

✅ Além do canal de TV fechada, disponibiliza as partidas simultaneamente de forma gratuita no YouTube e em seu próprio aplicativo de streaming.

Preço inicialR$ 0,00

O brasileiro Vinícius Júnior vai desfalcar o Real Madrid no confronto diante do Valencia, marcado para o próximo sábado no estádio Mestalla, por conta da suspensão de 4 jogos que recebeu após sua expulsão e os protestos que se seguiram durante a partida da equipe merengue contra o Villarreal, disputada no último dia 10 de outubro no estádio Santiago Bernabéu.

Segundo o jornal espanhol "Marca", o atacante do Real Madrid foi punido com suspensão de 4 jogos, uma pena considerada por todos dentro da cidade de Valdebebas, a começar pelo próprio jogador, exagerada e desproporcional ao episódio.

O confronto diante do Valencia, marcado para o fim de semana atual no estádio Mestalla, será a última partida em que o português José Mourinho ficará sem contar com os serviços de seu ponta-esquerda, lembrando que a relação de Vinícius com a torcida do time mandante não é isenta de tensão e complicação.

O craque brasileiro já havia acusado a torcida do Valencia de racismo contra ele, episódio que apareceu em um documentário que provocou a ira dos torcedores do clube espanhol.

Próximas partidas
VAL

VAL

La Liga

07 de nov. de 2026

RMA

RMA

Vinícius também foi expulso em duas de suas três últimas visitas ao estádio Mestalla, em meio a um clima marcado por forte tensão entre o jogador do Real Madrid e a torcida local.

Vinícius estará totalmente distante das cidades de Valência e Madri durante a partida de sábado, pois atualmente se encontra em Dubai, que fica a cerca de 6 mil quilômetros de distância aérea da Espanha, no âmbito de um acordo comercial entre o Real Madrid e o emirado de Dubai.

O internacional brasileiro aproveita sua presença na região do Oriente Médio para gravar uma série de anúncios promocionais turísticos de Dubai, em conformidade com um acordo firmado pelo clube merengue em 2023.

As visitas dos jogadores do Real Madrid a Dubai se repetem para a participação em diferentes eventos promocionais, mas a suspensão imposta a Vinícius ofereceu, desta vez, uma oportunidade ideal para concretizar a visita.

Está previsto que o jogador brasileiro vá diretamente de Dubai para a concentração da seleção de seu país, em preparação para o período de paralisação internacional que começa na próxima segunda-feira, quando o Brasil disputa dois jogos contra o Japão no dia 14 de novembro e contra Singapura no dia 17 do mesmo mês, dois destinos mais próximos de Dubai em comparação a Madri.

GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

Siga GOAL no Google