Vinícius brilha na vitória do Real Madrid: El Clásico é um confronto decisivo pelo título contra o FC Barcelona

O Real Madrid derrotou o Espanyol no domingo, em Barcelona. Dois gols de Vinícius Júnior garantiram ao Real Madrid uma vitória por 2 a 0. Os três pontos conquistados pelo time madrilenho também significam que o arquirrival FC Barcelona ainda não é oficialmente campeão. Os catalães podem conquistar o título nacional no próximo domingo, em casa, contra o Real Madrid. Um ponto será suficiente.

Já aos oito minutos de jogo, o Real Madrid esteve muito perto de abrir o placar. Vinícius recebeu a bola na área e tentou um voleio espetacular, que acertou a trave.

O Espanyol jogou com uma mentalidade bastante ofensiva e conseguiu criar algumas oportunidades, mas faltou precisão ao time da casa. Tyrhys Dolan, em particular, deveria ter aproveitado melhor sua chance. O inglês recebeu a bola na área e chutou por cima do gol.

No meio do primeiro tempo, o árbitro Jesús Manzano mostrou repentinamente um cartão vermelho a Omar El Hilali, que derrubou Vinícius Júnior por trás. O replay revelou que não se tratava de uma falta grave e, após uma consulta ao VAR, El Hilali recebeu um cartão amarelo em vez do vermelho.

O jogo não mudou muito depois disso. O Real Madrid não pressionou muito, e o Espanyol desperdiçou suas chances. Logo após o intervalo, o técnico Álvaro Arbeloa decidiu colocar Gonzalo García em campo. O atacante, que tem poucas perspectivas sob o comando de Arbeloa, rapidamente mostrou seu valor.

Dois minutos após entrar em campo, o espanhol fez um passe perfeito na corrida de Vinícius. O ponta driblou dois adversários antes de chutar com grande convicção, passando pelo goleiro Marko Dmitrovic: 0 a 1.

No meio do segundo tempo, Vinícius voltou a mostrar sua classe. Desta vez, o ponta-esquerda fez uma tabela com Jude Bellingham, que, com um belo passe de calcanhar, colocou a bola na trajetória de Vinícius, que avançava. O brasileiro finalizou com precisão mais uma vez: 0 a 2.

O Real Madrid não passou por mais dificuldades depois disso e terá que vencer o Barcelona na próxima semana para adiar mais uma vez a comemoração do título do rival.



