Vingança por Cristiano Ronaldo? Astro da Dinamarca empurra Jesus após a partida

O dinamarquês Rasmus Hojlund, atacante do Napoli, empurrou o português Jorge Jesus, treinador da seleção de Portugal, após o apito final da partida que reuniu as duas seleções na noite de quinta-feira, encerrada com a vitória de Portugal por 4 a 2 no estádio Parken, em Copenhague, pela Liga das Nações da Europa.

Hojlund apareceu diante das câmeras aplicando um leve empurrão no peito de Jesus, durante os cumprimentos entre os dois times após o jogo.

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O episódio ocorreu depois de Hojlund comemorar seu gol à moda de Cristiano Ronaldo, após o atacante da Dinamarca marcar o gol de empate (2 a 2) aos 53 minutos, celebrando com o salto e o famoso grito de "siii" associado ao astro português, numa cena que chamou a atenção em meio ao clima tenso que envolvia a partida.

Portugal havia saído na frente primeiro, com João Cancelo aos 12 minutos, antes de Mikkel Damsgaard empatar para a Dinamarca aos 23 minutos. Dois minutos depois, Gonçalo Ramos recolocou Portugal em vantagem, aproveitando um passe de Bruno Fernandes, mas Hojlund levou a partida de volta ao empate no início do segundo tempo.

Vitinha conseguiu marcar o terceiro gol de Portugal aos 67 minutos, de cabeça, antes de João Félix decidir o confronto com o quarto gol aos 87 minutos, dando ao time de Jesus sua terceira vitória consecutiva no grupo e mantendo o aproveitamento perfeito com 9 pontos.

A partida ganhou importância adicional por conta da ausência de Ronaldo, que deixou a concentração da seleção portuguesa um dia antes do jogo, após uma tensão ligada à decisão de Jesus de não escalá-lo diante da Noruega na partida anterior, e, em seguida, ao comunicar-lhe que não começaria o confronto contra a Dinamarca como titular.



