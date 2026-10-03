Nelo Vingada, ex-treinador da seleção de Portugal, considera que Cristiano Ronaldo, capitão da equipe, não merece "tratamento especial", apontando a semelhança entre sua crise com Jorge Jesus e o confronto de Mohamed Salah, capitão da seleção egípcia, com o seu treinador Hossam Hassan.

Ronaldo provocou grande polêmica em Portugal depois de deixar a concentração da seleção na última quarta-feira, antes da partida contra a Dinamarca pela Liga das Nações da Europa, em protesto por não ter atuado no jogo contra a Noruega, e também pelas declarações incendiárias de Jesus, nas quais afirmou ser "quem tem a primeira e a última palavra na escalação".

"Ambos erraram"

Jesus havia prometido a Ronaldo que ele jogaria na partida contra a Noruega e, de fato, pediu que ele fizesse o aquecimento no segundo tempo, o que durou cerca de 30 minutos, sem que o jogador acabasse entrando.

Sobre se Jesus errou com essa atitude em relação ao capitão da seleção, Vingada afirmou, em declarações exclusivas à Kooora: "Quando estamos diante de uma crise desse tamanho, minha visão e minha experiência me dizem que ambas as partes carregam a responsabilidade, e que algo aconteceu de forma errada".

E acrescentou: "O que sabemos é que o treinador disse que Ronaldo jogaria por 25 ou 30 minutos. Do meu ponto de vista, é difícil e não é bom fazer esse tipo de promessa, porque ninguém sabe o que pode acontecer durante a partida".

O profissional de 73 anos prosseguiu: "O problema é que Ronaldo ficou fazendo aquecimento por 30 minutos, e o treinador não o colocou em campo, além de não lhe dirigir sequer uma palavra".

Por outro lado, Vingada dirigiu uma crítica a Ronaldo, afirmando: "Quando ele deixou o campo (irritado), era certo que um grande problema iria acontecer. Por isso, ambas as partes carregam a responsabilidade, considerando as suas posições. E ambos deram passos que levaram ao confronto".

Sem exceções na seleção

Sobre se Ronaldo merece tratamento especial na seleção portuguesa, considerando sua longa trajetória, Vingada explicou: "Ronaldo, como jogador e capitão, carrega responsabilidades maiores, mas no fim das contas deve ser tratado como os outros".

Porém, acrescentou: "Mas, claro, ele merece, não um tratamento especial, e sim uma relação diferente, considerando sua posição e tudo o que já ofereceu".

Sobre sua opinião a respeito das declarações de Arturo Vidal, ex-astro da seleção do Chile, nas quais disse que "Ronaldo tem o direito de fazer o que quiser", o veterano treinador português comentou: "Essa é a opinião de alguém que também queria obter privilégios especiais quando era jogador".

Vingada, que comandou a seleção portuguesa por 6 meses em 1993, continuou: "Os grandes jogadores e astros devem ser exemplo para os outros. No plano profissional, ninguém pode criticar Ronaldo ou diminuir o que ele já ofereceu. Já quanto a mim, acho que Arturo Vidal não faz uma boa análise da situação".

"Ronaldo não é mais o que era"

Sobre as reportagens que afirmaram que Jesus pensava em dirigir um pedido de desculpas público a Ronaldo, Vingada comentou: "Vou falar sobre o que eu teria feito se estivesse na posição de Jesus. No passado, fui treinador principal de todas as categorias das seleções nacionais, e enfrentei por vezes alguns problemas ou divergências de pontos de vista sobre certas situações".

O treinador, que já comandou o Zamalek do Egito e o Wydad de Marrocos, prosseguiu: "Acredito que, imediatamente após o que aconteceu entre Jesus e Ronaldo, se os dois tivessem sentado e conversado a sós, poderiam ter evitado esse problema tão grande".

Ao ser questionado sobre se Ronaldo representa um fardo para a seleção portuguesa, Vingada esclareceu: "Ronaldo, agora, claro, joga de uma forma diferente de antes. Tem mais experiência, mas ficou menos veloz. Por isso, é importante extrair dele o melhor que ele pode oferecer. E acredito que, se ambas as partes conversassem com franqueza e abertura, poderiam ter evitado essa situação".

Sobre se Ronaldo deveria aceitar a ideia de ficar no banco de reservas, comentou: "Quero deixar claro que a decisão do treinador sobre como se comunicar com o jogador ou falar com ele deve ocorrer em âmbito privado, e não há necessidade de ir até os meios de comunicação e dar explicações".

E completou: "O treinador disse aqui que falou com o jogador e que Ronaldo aceitou seu ponto de vista, mas, durante a partida, o treinador não cumpriu o que havia sido acordado".

"Messi evitou a armadilha de Ronaldo"

Sobre o contraste entre a forma de despedida de Lionel Messi com a Argentina e a de Ronaldo com Portugal, Vingada acrescentou: "Messi sempre foi pouco exposto e tem uma personalidade diferente. Além disso, sua pouca presença nas redes sociais o poupou de muitos problemas potenciais".

Completou suas declarações à Kooora dizendo: "Agora, Messi e as pessoas ao seu redor tomaram uma boa decisão ao lhe darem uma despedida magnífica da seleção nacional. E, infelizmente, mesmo que as coisas melhorem para Ronaldo nesta etapa, não será no mesmo nível".

Sobre se isso indica que Messi é mais inteligente que Ronaldo, esclareceu: "Messi e as pessoas ao seu redor foram mais realistas, e deram todos os passos de acordo com os desejos do jogador e sua posição, bem como com a posição da seleção argentina".

"Ronaldo e Salah vivem a mesma crise"

Sobre a comparação entre as situações de Ronaldo e Salah, Vingada "não vê grande diferença".

O ex-diretor técnico da Federação Egípcia de Futebol esclareceu: "Temos dois grandes jogadores e duas pessoas magníficas, que vivem circunstâncias semelhantes, assim como as personalidades de Hossam Hassan e Jorge Jesus são semelhantes da mesma forma".

Salah deixou a concentração da seleção do Egito após a partida contra Angola, devido à sua discordância por ter sido substituído aos 60 minutos, e também pelas declarações de Hossam Hassan contra o goleiro lesionado Mohamed El Shenawy, segundo reportagens egípcias.

Apesar de Hassan ter declarado que Salah voltaria à seleção na partida amistosa contra a África do Sul, e que sua ausência no jogo contra o Sudão do Sul se deveu ao fato de evitar jogar em "grama sintética", o astro do Trabzonspor viajou para a Turquia para se juntar aos treinos de sua equipe, o que confirmou as notícias do desentendimento com o treinador do Egito.

Vingada encerrou suas declarações à Kooora dizendo: "Espero que todos aprendam com o que aconteceu aqui em Portugal, e que isso não se repita em nenhum outro lugar. O futebol, e esses jogadores magníficos, devem permanecer sempre em nossa memória por tudo de excepcional que ofereceram dentro de campo".