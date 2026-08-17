O Barcelona se prepara para agir rapidamente nas próximas horas para contratar o sueco Viktor Gyökeres, atacante do Arsenal, com o objetivo de compensar a saída de Ferran Torres para o Paris Saint-Germain.

Segundo o jornal Sport, que cita o programa El Chiringuito, mais especificamente o jornalista José Álvarez, o Barcelona vai sondar a opinião do jogador sueco, como preparação para sua contratação.

Julián Álvarez, estrela do Atlético de Madrid, segue sendo o principal alvo do Barcelona, mas o clube catalão está pronto para acionar uma opção alternativa, caso não haja qualquer avanço na negociação por Julián.

Gyökeres encerrou a temporada passada marcando 21 gols em todas as competições pelo Arsenal, números que, no entanto, não impediram que seu desempenho gerasse algumas dúvidas, já que o sueco não conseguiu transferir para o Arsenal o impacto goleador que apresentava no Sporting de Lisboa.

Além disso, houve períodos em que ele não foi um titular indiscutível, apesar de o clube inglês ter desembolsado cerca de 70 milhões de euros por sua contratação.

A prova de que o técnico Mikel Arteta tem dúvidas em relação ao atacante sueco é que o Arsenal demonstrou interesse real em contratar Álvarez, mas o time londrino esbarrou na recusa do jogador, que já teve uma passagem pelo futebol inglês e quer atuar pelo Barcelona.