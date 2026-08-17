Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Age-restricted content

You’re not old enough to view betting content. You’ll be redirected to the homepage.

Goal.com
Ao VivoIngressos

Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.

+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento
Tudo sobre apostas na GOAL
imago-sport-1080911823.jpgZUMA Press Wire

Traduzido por

Vindo da Premier League: Barcelona se movimenta nas próximas horas para contratar substituto de Álvarez

Mercado da bola
La Liga
Premier League
V. Gyoekeres
J. Alvarez
Barcelona
Atlético de Madrid
Arsenal
Espanha
England

O Barcelona se prepara para agir rapidamente nas próximas horas para contratar o sueco Viktor Gyökeres, atacante do Arsenal, com o objetivo de compensar a saída de Ferran Torres para o Paris Saint-Germain.

Segundo o jornal Sport, que cita o programa El Chiringuito, mais especificamente o jornalista José Álvarez, o Barcelona vai sondar a opinião do jogador sueco, como preparação para sua contratação.

Julián Álvarez, estrela do Atlético de Madrid, segue sendo o principal alvo do Barcelona, mas o clube catalão está pronto para acionar uma opção alternativa, caso não haja qualquer avanço na negociação por Julián.

Gyökeres encerrou a temporada passada marcando 21 gols em todas as competições pelo Arsenal, números que, no entanto, não impediram que seu desempenho gerasse algumas dúvidas, já que o sueco não conseguiu transferir para o Arsenal o impacto goleador que apresentava no Sporting de Lisboa. 

Além disso, houve períodos em que ele não foi um titular indiscutível, apesar de o clube inglês ter desembolsado cerca de 70 milhões de euros por sua contratação.

A prova de que o técnico Mikel Arteta tem dúvidas em relação ao atacante sueco é que o Arsenal demonstrou interesse real em contratar Álvarez, mas o time londrino esbarrou na recusa do jogador, que já teve uma passagem pelo futebol inglês e quer atuar pelo Barcelona. 

Publicidade

GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

Siga a GOAL no Google