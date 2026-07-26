O Barcelona anunciou, neste domingo, a contratação oficial da defesa catalã Martina Fernández, de 21 anos, proveniente do Everton inglês, numa transferência que representa o regresso da jogadora à sua terra natal após uma ausência de um ano e meio.

O clube catalão confirmou, em comunicado oficial, a ativação da cláusula de recompra que havia retido aquando da transferência da jogadora para Inglaterra, por um valor próximo dos 150 mil euros. Fernández assinou um contrato válido até ao verão de 2029.

A cerimónia oficial de assinatura está agendada para os próximos dias, no gabinete do presidente do clube, Joan Laporta, com a presença de Xavier Puig, responsável pela secção de futebol feminino.

Um historial rico com o Blaugrana

Fernández é um rosto familiar nos corredores do Camp Nou, tendo estreado oficialmente pela equipa principal na temporada de 2021/2022, com apenas 17 anos, sob o comando do treinador Jonatan Giráldez.

Durante a sua primeira passagem, disputou 22 jogos, dos quais 15 no campeonato espanhol, começando como titular em 12 deles.

No entanto, a temporada de 2024/2025 foi marcada por uma lesão no menisco que a afastou dos relvados durante vários meses, antes de recuperar e transferir-se para o Everton, onde chegou inicialmente por empréstimo. Posteriormente, o clube inglês contratou-a a título definitivo, mantendo o Barcelona o direito de controlar o seu futuro.

Reforço da defesa

O regresso de Fernández surge num momento decisivo, já que o Barcelona procura reforçar o seu eixo defensivo após a saída de Mapi León e a continuação da recuperação de Laia Aleixandri, o que faz da jovem defesa uma alternativa fiável para a defesa de Pere Romeu.

No Everton, Fernández consolidou o seu estatuto como jogadora titular indispensável, tendo participado em 25 jogos na Super Liga Inglesa feminina, regressando agora com mais experiência e maior maturidade, e uma verdadeira oportunidade de garantir um lugar fixo no plantel do treinador.

A contratação de Fernández representa o terceiro negócio do Barcelona no atual mercado de transferências de verão, após as contratações de Renee van Astin e Taylor McCammey, no âmbito do plano do clube para reforçar as fileiras da sua equipa feminina.