O Atlético de Madrid se prepara para disputar com o Barcelona a contratação do argentino Lisandro Martínez, zagueiro do Manchester United.

O jornal As informou que a relação de Lisandro com seu clube inglês se deteriorou fortemente, chegando à sua pior fase, após as declarações que ele fez depois da partida contra o Atlético de Madrid.

Nesse contexto, Barcelona e Atlético de Madrid colocam o jogador argentino em seus planos futuros, já que seu contrato termina no verão de 2027 e, portanto, ele se tornará uma contratação gratuita na próxima janela de transferências de verão.

Espera-se uma grande debandada no Manchester United a partir do próximo verão, e Lisandro é um dos nomes cotados na lista de possíveis saídas.

Não parece que o clube inglês ou o jogador argentino estejam dispostos a acionar a cláusula de renovação de contrato por mais uma temporada; pelo contrário, há a possibilidade de se buscar uma saída para ele já a partir de janeiro, mas isso dependerá das propostas que chegarem ao United.

Apesar da fase difícil pela qual o clube passa, Martínez é um dos poucos jogadores cujo valor de mercado não foi afetado negativamente, chegando a 45 milhões de euros, segundo o site Transfermarkt.

Tanto o Atlético de Madrid quanto o Barcelona se preparam para aproveitar a turbulência que o Manchester United vive para contratar o jogador.

Cristian Romero, estrela do Atlético, não se limitou a expressar sua admiração pelo compatriota, mas lhe deu um claro apoio para a transferência ao Atlético de Madrid, durante uma entrevista no canal dos irmãos Edul no YouTube.

Ele disse de forma categórica: "Lisandro Martínez. Há algum jogador que eu gostaria de ter no meu time? Lisandro Martínez".

Além disso, Lisandro é um antigo sonho da diretoria do Atlético de Madrid, já que seu nome está na lista de interesses do clube há várias temporadas. Ele se encaixa nas exigências do projeto que ainda está em construção, tanto do ponto de vista técnico quanto econômico.

Já o Barcelona estuda a situação do jogador a uma distância cautelosa. O clube enxerga o zagueiro argentino como um jogador consolidado no mais alto nível do futebol, campeão de todos os títulos com a seleção de seu país e, o mais importante, de que ele poderia estar disponível sem uma grande contrapartida financeira.

Na Itália, o nome de Martínez circula nos bastidores dos clubes Inter, Roma e Como, como uma das opções cogitadas para reforçar suas linhas defensivas, sobretudo no caso do Como, comandado por Cesc Fàbregas, que perderá Jacopo Ramon no próximo verão.