



Não se sabe se Vincent Kompany assistirá, no hospital, ao jogo de sua equipe fora de casa contra o vice-líder SC Freiburg, pela 7ª rodada da Bundesliga. O técnico do Bayern de Munique passa por exames detalhados desde que desmaiou na sexta-feira.

Ao menos, ele parece estar se recuperando. "As informações neste momento são muito positivas. Ele está estável, se sente bem. Está um pouco melhor. Ainda estão sendo feitos exames, mas as primeiras informações são muito positivas", disse seu auxiliar Aaron Danks, que substitui Kompany à beira do campo até seu retorno, antes da partida do Bayern contra o SC Freiburg, pela 7ª rodada da Bundesliga.

Os dirigentes do maior campeão alemão, porém, querem que Kompany se ocupe o mínimo possível com futebol neste momento.

Segundo Christian Falk, chefe da editoria de futebol do BILD e repórter que cobre o Bayern há muitos anos, o clube orientou todos os visitantes de Kompany a não conversar com ele sobre futebol. O técnico deve poder se concentrar exclusivamente na recuperação; por isso, as conversas devem ser de caráter pessoal, não profissional.

No sábado, Kompany recebeu a visita, por exemplo, do presidente honorário do Bayern de Munique, Uli Hoeneß. O dirigente, figura influente no clube, levou uma sacola de alimentos da loja de produtos finos Feinkost Käfer, de Munique. O auxiliar de Kompany, Aaron Danks, também afirmou que conversou com ele por telefone exclusivamente sobre assuntos pessoais.

Jogadores e integrantes da comissão técnica já estariam preocupados com Kompany há algum tempo

No sábado, outra reportagem do maior jornal diário da Alemanha indicou que jogadores e integrantes da comissão técnica do Bayern vinham demonstrando preocupação crescente, nas últimas semanas, com a dedicação ao trabalho e o equilíbrio entre vida pessoal e profissional do treinador. Segundo a reportagem, Kompany teria trabalhado demais, tomado café demais, feito pouco exercício físico e assumido tarefas demais.

Além disso, o belga preparou e acompanhou os últimos jogos contra o Viking Stavanger e o FC Arsenal, pela Liga dos Campeões, e contra o RB Leipzig, pela Bundesliga, embora tivesse contraído um vírus persistente e "forte", como ele próprio disse.

"Realmente não é fácil fazer Vincent descansar", disse o auxiliar Aaron Danks, que substituiu Kompany na entrevista coletiva da última terça-feira, antes do jogo contra o Arsenal, e agora também o substituirá no banco do time de Munique até segunda ordem.

"Como treinador, você sempre quer fazer tudo. Peguei um vírus bem forte. É claro que não dei ouvidos ao meu corpo", disse o próprio Kompany após o jogo contra o Arsenal. "Até que, em algum momento, o corpo disse: 'Agora pare, rapaz!' Mas é claro que estou melhor, senão não estaria aqui." Dois dias depois, Kompany desmaiou. Segundo o diretor esportivo do Bayern, Max Eberl, podem se passar semanas até que ele volte ao banco de reservas.

Até que ponto Kompany exige demais de si mesmo?

Essas palavras do ex-zagueiro de nível mundial revelam muito sobre sua postura em relação ao trabalho. Kompany já era conhecido, como jogador, por ser implacável com o próprio corpo. Jogava mesmo lesionado e tampouco se poupava após lesões graves. Repetidas vezes, voltou a campo o mais rápido que pôde. Seu pai, Pierre Kompany, revelou à revista Der Spiegel, em uma extensa reportagem sobre o técnico do Bayern, que Kompany chega a passar 14 horas no centro de treinamento do clube. Pierre Kompany disse ao BILD que o treinador trabalha até 18 horas e vê pouco seus três filhos durante a semana.

O diretor esportivo do Bayern de Munique, Max Eberl, também havia dito no sábado que Kompany é "uma personalidade incrível, alguém que trabalha de forma extraordinária e que vai além desse limite". Ele disse isso como elogio. Segundo Eberl, isso "também se perdeu, em certa medida, na nossa sociedade, mas ainda existem pessoas assim, que dizem: 'Quero fazer, quero agir'".

Por tudo o que se sabe, Kompany, que atribui sua postura em relação ao trabalho à sua trajetória como pessoa de origem migrante e acredita que precisa trabalhar o dobro de todos os outros, exigiu demais de si mesmo. É justamente nesse ponto que seus superiores agora intervêm, ao orientar seus visitantes a não falar com ele sobre futebol.



