Vincent Kompany está melhor: recado claro a todos que visitam o técnico do Bayern de Munique no hospital





Vincent Kompany assistiu no hospital, onde o técnico do Bayern de Munique passa por exames detalhados após desmaiar na sexta-feira, à vitória de sua equipe por 3 a 1 sobre o SC Freiburg pela 7ª rodada da Bundesliga e, logo após o apito final, enviou uma mensagem pelo WhatsApp a seu auxiliar Aaron Danks, que o substitui à beira do campo até seu retorno, para parabenizá-lo pela vitória e dizer que estava muito feliz.

A melhor notícia: Kompany parece estar se recuperando e consegue até assistir a jogos de futebol. "O retorno que temos neste momento é muito positivo. Ele está estável, se sente bem. Está um pouco melhor. Ainda estão sendo feitos exames, mas o primeiro retorno é muito positivo", disse Aaron Danks à DAZN antes mesmo do início da partida em Freiburg.

E Max Eberl, diretor de futebol do Bayern, disse após a vitória: "Jogos assim e uma vitória dessas são o melhor remédio para ele."

Danks, por sua vez, agradeceu assim a Kompany pelos parabéns: "Excelente, e agora descanse!"

Isso porque os dirigentes do clube alemão com mais títulos querem que Kompany se ocupe o mínimo possível com futebol neste momento.

Segundo Christian Falk, chefe de futebol do BILD e repórter que cobre o Bayern há muitos anos, o clube orientou todos os visitantes de Kompany a não falar especificamente sobre futebol com ele. O técnico deve poder se concentrar exclusivamente na recuperação, por isso as conversas devem ser de caráter pessoal, não profissional.

No sábado, Kompany recebeu a visita de Uli Hoeneß, presidente honorário do Bayern de Munique. O dirigente levou uma sacola de alimentos da loja de produtos finos Feinkost Käfer, de Munique. Aaron Danks, auxiliar de Kompany, também afirmou que conversou com ele por telefone exclusivamente sobre assuntos pessoais.

Jogadores e membros da comissão técnica já estariam preocupados com Kompany há algum tempo

No sábado, outra reportagem do maior jornal diário da Alemanha indicou que jogadores e membros da comissão técnica do Bayern de Munique vinham demonstrando preocupação crescente, nas últimas semanas, com a dedicação ao trabalho e o equilíbrio entre vida pessoal e profissional do treinador. Segundo a publicação, Kompany vinha trabalhando demais, bebendo café demais, praticando pouco esporte e assumindo tarefas demais.

Além disso, o belga preparou e acompanhou os últimos jogos contra o Viking Stavanger e o FC Arsenal, pela Champions League, e contra o RB Leipzig, pela Bundesliga, embora tivesse contraído um vírus persistente e "bem forte" (como o próprio Kompany disse).

"Não é nada fácil fazer Vincent descansar", disse o auxiliar Aaron Danks, que substituiu Kompany na coletiva de imprensa da última terça-feira, antes do jogo contra o Arsenal, e agora também o substituirá no banco do Bayern até segunda ordem.

"Como treinador, você sempre quer fazer tudo. Peguei um vírus bem forte. E, claro, não ouvi meu corpo", disse o próprio Kompany após o jogo contra o Arsenal. "Até que, em determinado momento, o corpo disse: 'Agora para, rapaz!' Mas é claro que me sinto melhor, senão não estaria aqui." Dois dias depois, Kompany desmaiou. Segundo Max Eberl, diretor de futebol do Bayern, podem se passar semanas até seu retorno ao banco.

Até que ponto Kompany exige demais de si mesmo?

Essas palavras do ex-zagueiro de classe mundial dizem muito sobre sua ética de trabalho. Já como jogador, Kompany era considerado implacável com o próprio corpo. Jogava mesmo lesionado e tampouco se poupava após lesões graves. Repetidas vezes, voltava aos gramados o mais rápido possível. Seu pai, Pierre Kompany, revelou à revista Der Spiegel, em uma longa reportagem sobre o técnico do Bayern, que Kompany passa até 14 horas no centro de treinamento do clube. Pierre Kompany contou ao BILD que o treinador trabalha até 18 horas e vê pouco seus três filhos durante a semana.

Max Eberl, diretor de futebol do Bayern de Munique, também disse no sábado que Kompany é "uma personalidade incrível, alguém que trabalha de forma impressionante e acaba ultrapassando esse limite". Ele quis fazer um elogio. Segundo Eberl, isso "também se perdeu, em certa medida, na nossa sociedade, mas ainda existem pessoas que dizem: 'Quero fazer, quero agir'".

Ao que se sabe, Kompany, que atribui sua ética de trabalho à própria trajetória como imigrante e acredita que precisa trabalhar o dobro de todos os outros, acabou exigindo demais de si mesmo. É justamente por isso que seus chefes orientaram os visitantes a não falar de futebol com ele.



