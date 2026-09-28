Em uma noite em que a ousadia se misturou à emoção, a seleção da França arrancou uma vitória nos acréscimos diante da anfitriã Bélgica por um a zero, na noite de segunda-feira, no Estádio Rei Balduíno, em partida válida pela segunda rodada do Grupo 1 da Liga das Nações da Europa.

Os comandados de Zinedine Zidane mantiveram a arrancada perfeita, conquistando a segunda vitória consecutiva, elevando os Bleus a 6 pontos na liderança do grupo, enquanto a Bélgica, dirigida por Marc van Bommel, amargou sua primeira derrota, estacionando nos 3 pontos, na terceira colocação, atrás da vice-líder Itália por saldo de gols, ao passo que a seleção da Turquia fecha a tabela sem pontos.

Zidane chamou a atenção com suas escolhas ousadas, após deixar no banco de reservas alguns de seus principais craques, com destaque para Ousmane Dembélé, Rayan Cherki e Michael Olise, além da ausência de Kylian Mbappé no confronto por causa de lesão.

A partida também marcou a estreia de três jogadores com a camisa da seleção francesa, sendo eles Jérémy Jacquet, Yani Diouf e Lucas Da Cunha, em um acontecimento que se repete pela primeira vez desde 22 de setembro de 2022.









A sorte foi cruel com a seleção francesa por duas vezes, depois que o travessão impediu as finalizações de Désiré Doué aos 12 minutos e de Lucas Da Cunha aos 53 minutos, mantendo o empate sem gols até os minutos finais.

Zidane promoveu suas mexidas para dar dinâmica ao setor ofensivo, colocando Ousmane Dembélé aos 68 minutos no lugar de Esteban Lepaul, antes de acionar Rayan Cherki e Michael Olise aos 77 minutos nas vagas de Maghnes Akliouche e Bradley Barcola.

Aos 88 minutos, veio o momento decisivo, quando Michael Olise recebeu um passe de Rayan Cherki, arrancou em velocidade e driblou o defensor da Bélgica antes de soltar uma finalização da entrada da área, que morreu no fundo das redes, dando à França o gol da vitória nos acréscimos.

E assim, as escolhas ousadas de Zidane se transformaram em uma carta decisiva, depois que os reservas fizeram a diferença e deram à França três novos pontos que a mantiveram isolada na liderança do grupo.















