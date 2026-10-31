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FC Barcelona v Deportivo Alaves - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
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Vídeo: Yamal responde à decepção da Bola de Ouro com dois gols e uma assistência em noite de reencontro com o brilho

Barcelona x Deportivo Alaves
Barcelona
Deportivo Alaves
La Liga
L. Yamal
Espanha

O Barcelona goleia por 4 a 0

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Lamine Yamal, estrela do Barcelona, respondeu com força às suas recentes decepções diante do Paris Saint-Germain e do Real Madrid, assim como por não ter conquistado a Bola de Ouro de 2026, após realizar uma atuação excepcional contra o Deportivo Alavés, na qual marcou dois gols e deu uma assistência, confirmando sua capacidade de recuperar o brilho e manter seus números impressionantes com a camisa do clube catalão.

O jogador de 19 anos não desperdiçou a chance de brilhar diante do Alavés, exibindo uma sintonia notável com seu companheiro Fermín López, que por sua vez lhe criou mais de uma oportunidade, enquanto Yamal esteve presente na construção do segundo gol do Barcelona, ao enviar um passe decisivo para Fermín aos 23 minutos, que marcou com uma finalização rasteira e forte no gol.

Apenas 3 minutos depois, Yamal quase deixou sua marca no placar, quando recebeu um passe de Fermín dentro da área, mas finalizou por pouco ao lado da trave.

A estrela do Barcelona voltou a ameaçar o gol do Alavés aos 35 minutos, com uma finalização forte de curta distância dentro da pequena área, após um belo cruzamento de Adeemi, mas o goleiro Sivera defendeu a tentativa com maestria usando o peito.

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Yamal esperou até os acréscimos do primeiro tempo para balançar as redes, depois de liderar um ataque bem organizado do Barcelona que terminou com a bola chegando a João Cancelo dentro da área, que passou ao jovem ponta, que disparou uma finalização direta com a perna esquerda, alojando a bola no ângulo esquerdo do gol de Sivera, marcando o quarto gol da equipe no primeiro minuto dos acréscimos.

Yamal comemorou seu gol de maneira marcante, ao segurar o escudo do Barcelona estampado em sua camisa e arrancá-lo para exibi-lo diante da torcida, em uma cena que refletiu seu desejo de reafirmar seu vínculo com o clube catalão, isso depois de passar por um período de decepção após a derrota para o Paris Saint-Germain e o Real Madrid, e por ter ficado em terceiro lugar na disputa pela Bola de Ouro.

O dono da camisa número 10 não se contentou com esse gol, e voltou no segundo tempo para oferecer um lampejo de técnica brilhante, após aproveitar um passe preciso de Gabriel Jesus aos 64 minutos, e partir sozinho em direção ao goleiro do Alavés, antes de encobrir a bola com um toque de cavadinha preciso com a perna esquerda por cima de Sivera, ultrapassando a linha do gol.

Com esse gol, Yamal elevou sua marca para 12 gols nesta temporada, sendo 10 gols no Campeonato Espanhol e dois na Liga dos Campeões da Europa, além de chegar a 11 assistências, sendo 7 no Campeonato Espanhol e 4 na Liga dos Campeões, totalizando 23 participações em gols, entre marcar e assistir, em mais uma confirmação de sua enorme influência no ataque do Barcelona.

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