Vídeo: Yamal marca uma obra-prima após 26 toques em 70 segundos

Lamine Yamal, estrela do Barcelona, marcou o primeiro gol da Espanha nas redes da Croácia, durante a partida que reuniu as duas seleções nesta noite, na segunda rodada da Liga das Nações da Europa.

O gol saiu aos dois minutos, após um belo ataque da Espanha, que havia vencido a Inglaterra na primeira rodada por 3 a 2, quando Lamine também marcou o primeiro gol aos dois minutos.

O jornal "As" afirmou que o gol foi "uma obra de arte após 26 toques em 70 segundos".

O lance foi como um espetáculo espanhol com duração de 70 segundos, com 26 toques na bola, sendo que o primeiro toque da Croácia foi o pontapé de saída após sofrer o primeiro gol.

Assim começou a partida entre Espanha e Croácia no estádio Pizjuán: um duelo no qual a seleção espanhola precisou de apenas um minuto para mostrar ao mundo o estilo de jogo de alta intensidade e baseado na posse de bola de Luis de la Fuente.

O gol de Lamine tornou-se o mais rápido da Liga das Nações da Europa até agora, superando o seu gol no estádio de Wembley, mais uma prova do brilho dos campeões do mundo, já que levantar o troféu mais valioso do mundo do futebol não saciou sua sede de vitória, nem seu desejo de apresentar um futebol brilhante.







