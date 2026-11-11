Vídeo: "Você tem a Liga dos Campeões com o Real", Mancini envia mensagem "incomum" a Mbappé

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Roberto Mancini, treinador da seleção da Itália, enviou uma mensagem incomum a Kylian Mbappé, craque da França, antes do confronto entre as duas seleções amanhã na Liga das Nações da Europa.

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Um mês depois do empate na França (1 a 1), os "Bleus" enfrentam a seleção italiana amanhã, quinta-feira, em Milão, pela Liga das Nações da Europa.

Está confirmada a ausência de Kylian Mbappé, estrela da França, na partida, por não estar em condições de jogo devido a uma lesão nos tendões do joelho.

Zinédine Zidane, técnico da França, confirmou a ausência dele no jogo da Liga das Nações da Europa contra a Itália, ao afirmar em entrevista coletiva: "Sim, o Kylian não estará disponível amanhã. Ele sentiu algumas dores, e não vamos arriscá-lo. É uma pena perder jogadores, mas isso faz parte do jogo. Espero que a lesão não seja grave e que ele volte no domingo".

Antes da confirmação da ausência de Mbappé, Roberto Mancini, técnico da Itália, falou em entrevista coletiva e brincou com Mbappé a respeito do jogo de amanhã.

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Mancini pediu ao jogador francês que não participasse da partida de amanhã, ressaltando que sua equipe conta com muitos jogadores diferenciados.

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Mancini disse em tom de brincadeira: "Aconselho o Mbappé a não arriscar. Ele tem a Liga dos Campeões da Europa para jogar com o Real Madrid. Além do Mbappé, há jogadores excelentes como Doué, Olise e Barcola. A França continua sendo uma grande equipe".

Ausências atingem a concentração dos Bleus

Os problemas de Zidane não param em Mbappé, já que a seleção francesa sofre com uma série de ausências importantes antes dos jogos contra Itália e Turquia.

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Tchouaméni deixou a concentração após sofrer uma lesão, assim como está confirmada a ausência de Marcus Thuram e Pierre Kalulu, depois de ambos estarem nos planos da seleção, enquanto a lista original já registrava a ausência de diversos elementos ofensivos por causa de lesões, com destaque para Ousmane Dembélé, Magnes Akliouche e Esteban Lepaul.

Zidane havia convocado Marcus Thuram para a lista antes de perdê-lo posteriormente por lesão, e teve de fazer ajustes adicionais em suas opções, entre eles a convocação de Eli Junior Kroupi para compensar sua ausência, e depois recorrer a Mayulu após a lesão de Tchouaméni.

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As chances de classificação da França

A seleção da França entra no confronto com a Itália, marcado para a noite de amanhã, quinta-feira, na cidade de Milão, com mais de um objetivo, já que a importância do aguardado duelo não se limita à disputa entre os líderes do Grupo 1 da Liga das Nações da Europa, mas se estende à definição da classificação às quartas de final, com a chance de encerrar a fase de grupos na liderança antes da última rodada.

A seleção francesa, comandada por Zinédine Zidane, tem clara vantagem nas contas do grupo, após somar 10 pontos em quatro partidas, contra 7 pontos da Itália e 6 da Bélgica, enquanto a seleção turca fecha a classificação sem pontos.

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O jogo de ida entre França e Itália havia terminado empatado em 1 a 1, em uma partida marcada por um erro de Lucas Da Cunha que resultou no gol de empate italiano, mas a seleção francesa entra no jogo de quinta-feira com o objetivo de assegurar sua passagem às quartas de final, antes de pensar em definir a liderança.

A seleção da França tem seu destino nas próprias mãos, já que o empate diante da Itália basta para garantir o encerramento do grupo entre o primeiro e o segundo lugar e, consequentemente, a classificação às quartas de final da Liga das Nações da Europa, sem precisar esperar o resultado da última rodada, segundo reportagem da rede francesa RMC.

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Isso acontece em meio à disputa direta entre Itália e Bélgica pela segunda vaga, já que as duas seleções se enfrentam no próximo domingo em Bruxelas, o que faz com que um ponto conquistado pela França no estádio San Siro seja suficiente para evitar entrar em contas complicadas a respeito da classificação.