O brasileiro Vinícius Júnior continuou a chamar atenção durante os treinos do Real Madrid, depois de marcar um gol de destaque na atividade da equipe, com um toque técnico especial usando o trivela.

Vinícius apareceu durante o treino dominando a bola de forma brilhante, antes de enviar uma finalização de trivela que balançou as redes, em um lance que mostrou a grande habilidade do ponta brasileiro e sua capacidade de concluir as jogadas de maneiras nada convencionais.

O lance, publicado pela conta do famoso programa El Chiringuito na plataforma X, surge no momento em que Vinícius se prepara para o início de uma nova temporada com o Real Madrid sob o comando do técnico português José Mourinho, depois de o jogador ter retornado aos treinos da equipe durante o período de preparação para a nova temporada.

O Real Madrid havia definido o futuro de seu astro brasileiro de forma definitiva nos últimos dias, após anunciar a renovação do contrato de Vinícius Júnior até 30 de junho de 2032, encerrando assim a polêmica que cercava o futuro do jogador no período recente.

Mourinho conta com Vinícius para ser uma das principais armas ofensivas do Real Madrid na próxima temporada, especialmente diante do desejo do treinador português de montar uma equipe capaz de competir com força pelos mais diversos títulos.

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