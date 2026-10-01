Cristiano Ronaldo chegou à capital espanhola, Madri, na madrugada desta quinta-feira, poucas horas depois de deixar a concentração da seleção portuguesa antes da data prevista.

O avião que transportava o craque de 41 anos pousou na capital espanhola por volta de 1h20 da manhã, antes de o atacante deixar o aeroporto cerca de vinte minutos depois em um carro com placas portuguesas, segundo informou a rede "Foot Mercato".

Cerca de 12 torcedores conseguiram entrar em uma área restrita do aeroporto aproveitando o acesso de um dos carros, e receberam Ronaldo com gritos e aplausos, além de tentarem tirar fotos com ele. Em seguida, o jogador português seguiu para sua casa em Madri.

O famoso programa espanhol "El Chiringuito" publicou em sua página oficial no "X" um vídeo do momento da chegada de Ronaldo a Madri.









A aparição de Ronaldo em Madri acontece em meio a um clima extremamente tenso, já que a crise começou quando Ronaldo ficou no banco de reservas de Portugal durante toda a última partida contra a Noruega, que terminou com a vitória da seleção portuguesa (2 a 1), o que provocou o descontentamento do capitão do Al-Nassr saudita.

Cristiano Ronaldo se recusou a participar dos treinos após a partida contra a Noruega, mas teve uma reunião com Jesus, e tudo parecia ter se acalmado entre os dois, antes de este último afirmar na coletiva de imprensa que antecedeu o jogo contra a Dinamarca que nenhum jogador mudaria suas ideias, nem ninguém mais no futebol, o que levou o Dom a deixar a concentração de Portugal e seguir rumo a Madri.











