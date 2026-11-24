Compartilhar Siga GOAL no Google

O astro brasileiro Neymar Jr. quebrou o silêncio após uma noite de muita irritação com o Santos, depois da derrota por 2 a 0 para o Grêmio, na noite de segunda-feira, pelo Campeonato Brasileiro. O camisa considerou que os seguidos erros de arbitragem o impediram de competir de forma justa e o expuseram pessoalmente a entradas violentas, sem uma intervenção firme do árbitro.

Publicidade

Segundo o jornal francês “L'Équipe”, Neymar fez duras críticas ao árbitro Ramon Abatti Abel após o apito final e demonstrou insatisfação com as decisões tomadas durante o confronto, já que sofreu um grande número de faltas sem que os jogadores adversários recebessem as punições que ele considerava merecidas.

As declarações do capitão do Santos ao canal brasileiro “SporTV” refletiram o tamanho da revolta que tomou conta dele após a derrota, sobretudo porque ele entende que a arbitragem influenciou diretamente o desempenho do time e o resultado da partida.

Neymar afirmou que o árbitro não lidou da forma adequada com as faltas que sofreu e apontou que foi derrubado mais de 10 vezes apenas no primeiro tempo, segundo a sua avaliação, sem que fossem mostrados cartões amarelos na medida que ele julga necessária para coibir os jogadores do Grêmio.

O astro brasileiro disse que o árbitro fez o que bem quis e criticou a falta de marcação de infrações em alguns lances em que foi puxado e agredido ao tentar passar pelos defensores. Em seguida, questionou se seria preciso esperar que ele sofresse uma fratura na perna para que os árbitros agissem com mais firmeza, deixando clara a sensação de falta de proteção dentro de campo.

Publicidade Publicidade

As críticas do ex-jogador do Paris Saint-Germain não se limitaram ao número de faltas sofridas. Ele também falou do que considera uma falta de justiça no tratamento dado às suas habilidades individuais e explicou que a sua capacidade de driblar e superar os adversários não deveria servir de justificativa para ignorar as infrações cometidas contra ele.

Tópicos relacionados

O atacante cobrou que os jogadores que recorrem a entradas ilegais sejam punidos e que as faltas sejam marcadas sempre que acontecerem. Para ele, a atuação do árbitro Abatti foi muito ruim, e as suas decisões prejudicaram o Santos em um confronto marcado por clara tensão entre os jogadores.

O episódio acontece poucos dias depois de outra polêmica envolvendo Neymar, no duelo contra o Coritiba, quando ele se envolveu em uma forte discussão com um torcedor e respondeu com palavras exaltadas após ser provocado da arquibancada.

Publicidade

Do outro lado, o Grêmio conseguiu somar três pontos preciosos apesar das dificuldades durante a partida e conquistou uma vitória importante na luta para fugir da zona de rebaixamento, a apenas duas rodadas do fim da competição.

O segundo gol foi marcado pelo dinamarquês Martin Braithwaite, ex-jogador do Toulouse e do Espanyol, que converteu um pênalti aos 77 minutos, confirmando a superioridade do seu time e garantindo o resultado para o clube de Porto Alegre, em um jogo de muitas oscilações entre as duas equipes, que não ficou livre de choques e reclamações.