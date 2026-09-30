Não passou nem uma semana até que Cristiano Ronaldo cumprisse sua promessa de deixar a seleção de Portugal, em uma surpresa retumbante que provocou grande polêmica.

Cristiano Ronaldo deixou a concentração da seleção de Portugal montada na Dinamarca, antes do confronto entre as duas equipes amanhã.

O Dom decidiu dar esse passo após uma desavença com o treinador Jorge Jesus, que negou em entrevista coletiva hoje a existência de qualquer desavença com Cristiano, mas afirmou que o jogador não começará como titular amanhã e que não mudará suas decisões técnicas por causa de um jogador ou de um presidente de federação.

Voltando à semana passada, mais precisamente na quarta-feira, dia 23 de setembro, constatamos que Ronaldo prometeu deixar a seleção portuguesa caso sua presença fosse inútil ou viesse a causar uma crise.

Ronaldo apareceu, uma semana antes, em entrevista coletiva, antes da partida contra o País de Gales, quando disse: "Posso ir embora hoje, não há problema nenhum, e o mesmo vale para o presidente da federação".

E prosseguiu: "Quando não quiserem contar comigo na seleção, serei o primeiro a dizer, em uma conversa entre nós, quando sentir que minha presença aqui não tem mais nenhuma utilidade, que não estou mais contribuindo em nada dentro de campo, que não faço gols, ou que gero um clima negativo, ou que não querem minha presença aqui, serei o primeiro a dizer isso, pegarei minha mala e irei embora".

E, uma semana depois, Ronaldo deixou a concentração de Portugal, em meio a notícias de que anunciaria sua aposentadoria da seleção nas próximas horas.







