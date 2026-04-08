Vídeo: Torcida do Atlético de Madrid entoa gritos ofensivos contra o Islã antes do confronto com o Barcelona

A torcida do Atlético de Madrid provocou uma grande polêmica antes da partida desta noite contra o Barcelona, na primeira partida das quartas de final da Liga dos Campeões.

Os olhares estão voltados para um confronto acirrado na partida de ida das quartas de final da Liga dos Campeões, quando o Barcelona recebe seu rival Atlético de Madrid em um novo confronto, poucos dias após uma batalha acirrada na La Liga que terminou com uma vitória decisiva do time catalão (2 a 1).

A Federação Internacional de Futebol (FIFA) decidiu, ontem, terça-feira, iniciar um processo disciplinar contra a Federação Espanhola de Futebol, após os gritos ofensivos contra o Islã durante o amistoso da La Roja contra o Egito.

A partida terminou empatada em 0 a 0, mas a torcida presente no estádio vaiou durante a execução do hino nacional da seleção egípcia e, em seguida, entoou gritos ofensivos contra o Islã.

Gritos racistas foram repetidos nas arquibancadas (“Quem não pular é muçulmano”), espalharam-se pelo mundo e serão investigados pela FIFA.

Hoje, poucas horas antes do início da partida do Barcelona, torcedores do Atlético de Madrid se reuniram em frente ao hotel onde os jogadores estavam hospedados e entoaram muitos gritos contra o Barcelona.

E a situação não parou por aí: a torcida repetiu gritos ofensivos contra o Islã, assim como aconteceu na partida contra o Egito.

De acordo com um vídeo publicado pelo jornal “Sport”, a torcida repetiu a frase “Quem não pular é muçulmano”, em um contexto de ofensa ao Islã.

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