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FC Barcelona v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
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Vídeo: torcedores do Barcelona provocam o Real Madrid com faixa polêmica antes do início do Clásico

Barcelona x Real Madrid
Barcelona
Real Madrid
La Liga
Espanha

Clássico de tirar o fôlego em La Liga

A torcida do Barcelona esquentou o clima do clássico diante do Real Madrid, que será disputado esta noite, no Camp Nou, pelo Campeonato Espanhol.

O Barcelona lidera a classificação do Campeonato Espanhol com 27 pontos, enquanto o Real Madrid ocupa a terceira posição com 21 pontos.

O caminho ainda é longo no Campeonato Espanhol, mas a oportunidade está diante do Barcelona, líder de LaLiga, para aumentar a vantagem, o que torna este clássico uma espécie de final contra o Real Madrid, que cambaleia à beira do colapso e precisa dos pontos do confronto para voltar com força à disputa.

O jornal Sport publicou um vídeo da torcida do Barcelona nos arredores do estádio da partida, cantando para o seu time antes de entrar nas arquibancadas.

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25 de out. de 2026

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A torcida ergueu uma faixa provocativa ao Real Madrid, na qual estava escrito: "O seu inferno é o blaugrana".


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