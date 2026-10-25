A torcida do Barcelona esquentou o clima do clássico diante do Real Madrid, que será disputado esta noite, no Camp Nou, pelo Campeonato Espanhol.

O Barcelona lidera a classificação do Campeonato Espanhol com 27 pontos, enquanto o Real Madrid ocupa a terceira posição com 21 pontos.

O caminho ainda é longo no Campeonato Espanhol, mas a oportunidade está diante do Barcelona, líder de LaLiga, para aumentar a vantagem, o que torna este clássico uma espécie de final contra o Real Madrid, que cambaleia à beira do colapso e precisa dos pontos do confronto para voltar com força à disputa.

O jornal Sport publicou um vídeo da torcida do Barcelona nos arredores do estádio da partida, cantando para o seu time antes de entrar nas arquibancadas.

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A torcida ergueu uma faixa provocativa ao Real Madrid, na qual estava escrito: "O seu inferno é o blaugrana".



