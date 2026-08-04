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Al Nassr vs Damac - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
Ahmed Mansy

Traduzido por

Vídeo: sob o olhar de Cristiano Ronaldo, Al-Nassr encerra a pré-temporada em Portugal com nova derrota

Al-Nassr
Almería
C. Ronaldo
Campeonato Saudita
La Liga
Arábia Saudita
Espanha
Portugal

O "Mundial" preocupou sua torcida com os resultados negativos

O Al-Nassr encerrou sua pré-temporada na capital portuguesa, Lisboa, com mais uma derrota, na presença de seu astro e capitão português Cristiano Ronaldo.

O Al-Nassr perdeu para o espanhol Almería pelo placar de 2 a 0, na partida que reuniu as duas equipes nesta terça-feira, em seu quarto e último amistoso na pré-temporada em Portugal, como preparação para a nova temporada de futebol 2026-2027.

Apesar de o primeiro tempo ter terminado no empate sem gols, o clube espanhol começou o segundo tempo com força e marcou dois gols em cerca de um quarto de hora.

A equipe andaluza abriu o placar aos 51 minutos de jogo, após ficar totalmente livre diante do goleiro brasileiro Bento, antes de ampliar para o segundo gol apenas 10 minutos depois, de pênalti.

O australiano Ange Postecoglou, técnico do Al-Nassr, começou a partida com uma escalação que incluía alguns titulares e reservas, antes de promover algumas mudanças no segundo tempo, após ficar atrás no placar.

Campeonato Saudita
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Al-Nassr
ALN
Al Fateh crest
Al Fateh
ALF
Segunda Division
Almería crest
Almería
ALM
Eldense crest
Eldense
ELD

A partida contou com a presença do astro português Cristiano Ronaldo, pela primeira vez desde o fim de sua trajetória com a seleção de seu país na Copa do Mundo de 2026, mas ele se limitou a assisti-la das arquibancadas.

Essa se tornou a terceira derrota sofrida pela equipe saudita em 4 partidas disputadas na pré-temporada em Portugal, na qual conquistou apenas uma única vitória, sobre o Mérida, que joga na terceira divisão espanhola, por 2 a 0.

Por outro lado, o Al-Nassr perdeu para a equipe B do Benfica pelo placar de 2 a 1, depois para o português Estrela Amadora pelo placar de 4 a 2, antes da última derrota para o Almería.

Vale lembrar que o Al-Nassr começará a nova temporada no dia 15 de agosto, quando enfrentará o Al-Fateh, na primeira rodada da Roshn Saudi League.

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