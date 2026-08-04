O Al-Nassr encerrou sua pré-temporada na capital portuguesa, Lisboa, com mais uma derrota, na presença de seu astro e capitão português Cristiano Ronaldo.
O Al-Nassr perdeu para o espanhol Almería pelo placar de 2 a 0, na partida que reuniu as duas equipes nesta terça-feira, em seu quarto e último amistoso na pré-temporada em Portugal, como preparação para a nova temporada de futebol 2026-2027.
Apesar de o primeiro tempo ter terminado no empate sem gols, o clube espanhol começou o segundo tempo com força e marcou dois gols em cerca de um quarto de hora.
A equipe andaluza abriu o placar aos 51 minutos de jogo, após ficar totalmente livre diante do goleiro brasileiro Bento, antes de ampliar para o segundo gol apenas 10 minutos depois, de pênalti.
O australiano Ange Postecoglou, técnico do Al-Nassr, começou a partida com uma escalação que incluía alguns titulares e reservas, antes de promover algumas mudanças no segundo tempo, após ficar atrás no placar.
A partida contou com a presença do astro português Cristiano Ronaldo, pela primeira vez desde o fim de sua trajetória com a seleção de seu país na Copa do Mundo de 2026, mas ele se limitou a assisti-la das arquibancadas.
Essa se tornou a terceira derrota sofrida pela equipe saudita em 4 partidas disputadas na pré-temporada em Portugal, na qual conquistou apenas uma única vitória, sobre o Mérida, que joga na terceira divisão espanhola, por 2 a 0.
Por outro lado, o Al-Nassr perdeu para a equipe B do Benfica pelo placar de 2 a 1, depois para o português Estrela Amadora pelo placar de 4 a 2, antes da última derrota para o Almería.
Vale lembrar que o Al-Nassr começará a nova temporada no dia 15 de agosto, quando enfrentará o Al-Fateh, na primeira rodada da Roshn Saudi League.