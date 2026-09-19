Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Ao VivoIngressos
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento
Tudo sobre apostas na GOAL
Sevilla FC v FC Barcelona - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
Traduzido por

Vídeo: Sevilla faz o Barcelona reviver acontecimento histórico raro

Sevilla x Barcelona
Sevilla
Barcelona
La Liga
W. Szczesny
J. Garcia
D. Livakovic
Espanha
Polônia
Croácia

Livaković fecha o ciclo

O Sevilla trouxe à tona uma rara ocorrência histórica para seu visitante Barcelona, relacionada à alternância dos goleiros do time catalão em sofrer gols.

O croata Livakovic sofreu, no sábado, um gol diante do Sevilla aos 19 minutos, marcado por Fofana, tornando-se o terceiro goleiro do Barcelona a ter as redes balançadas nas primeiras 7 partidas de LaLiga, depois de Joan García e Szczesny.



O estatístico espanhol "Mister Chip" revelou que essa situação não havia ocorrido na história do Barcelona a não ser em 5 ocasiões anteriores, o que faz do início da temporada atual um dos raros casos em que o time foi obrigado a utilizar 3 goleiros que sofreram gols nesta fase inicial do campeonato.



O caso já havia se repetido com o Barcelona na temporada 1930-31, quando atuaram Lloréns, Nogués e Uriach, depois na temporada 1935-36 com Iborra, Pedrosa e Nogués, e na temporada 1941-42 com Nogués, Miró e Argila.

A mesma situação também apareceu na temporada 1962-63, com a participação de Sadurní, Pesudo e Calvo, e pela última vez antes da temporada atual na temporada 2016-17, quando Claudio Bravo, Jasper Cillessen e Marc-André ter Stegen sofreram gols durante as primeiras 7 partidas. Apesar do início tardio, o Barcelona conseguiu responder diante do Sevilla, depois que Raphinha alcançou o empate rapidamente aos 22 minutos.

Publicidade

GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

Siga a GOAL no Google