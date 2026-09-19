O Sevilla trouxe à tona uma rara ocorrência histórica para seu visitante Barcelona, relacionada à alternância dos goleiros do time catalão em sofrer gols.

O croata Livakovic sofreu, no sábado, um gol diante do Sevilla aos 19 minutos, marcado por Fofana, tornando-se o terceiro goleiro do Barcelona a ter as redes balançadas nas primeiras 7 partidas de LaLiga, depois de Joan García e Szczesny.









O estatístico espanhol "Mister Chip" revelou que essa situação não havia ocorrido na história do Barcelona a não ser em 5 ocasiões anteriores, o que faz do início da temporada atual um dos raros casos em que o time foi obrigado a utilizar 3 goleiros que sofreram gols nesta fase inicial do campeonato.









O caso já havia se repetido com o Barcelona na temporada 1930-31, quando atuaram Lloréns, Nogués e Uriach, depois na temporada 1935-36 com Iborra, Pedrosa e Nogués, e na temporada 1941-42 com Nogués, Miró e Argila.

A mesma situação também apareceu na temporada 1962-63, com a participação de Sadurní, Pesudo e Calvo, e pela última vez antes da temporada atual na temporada 2016-17, quando Claudio Bravo, Jasper Cillessen e Marc-André ter Stegen sofreram gols durante as primeiras 7 partidas. Apesar do início tardio, o Barcelona conseguiu responder diante do Sevilla, depois que Raphinha alcançou o empate rapidamente aos 22 minutos.