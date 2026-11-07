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FBL-ESP-LIGA-VALENCIA-REAL MADRIDAFP
Traduzido por

Vídeo: segundo gol marcado por Güler. Real segue sua mágica em "Mestalla"

A. Guler
Valencia x Real Madrid
Valencia
Real Madrid
La Liga
Turquia
Espanha

Partida brilhante do Real

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O Real Madrid ampliou sua vantagem diante do anfitrião Valencia, ao marcar o segundo gol aos 37 minutos da partida que reúne as duas equipes no estádio de Mestalla, pela 12ª rodada do Campeonato Espanhol, depois que o turco Arda Güler conseguiu aproveitar a desorganização da defesa dos donos da casa e mandar a bola às redes.

O gol veio após um erro dos jogadores do Valencia, aproveitado por Jude Bellingham para arrancar em direção à área, antes de fazer um cruzamento rasteiro que desviou no defensor Tárrega, chegando a bola até Güler, posicionado logo atrás dele, que não hesitou em chutá-la para dentro do gol.

O gol de Güler deu à equipe merengue a vantagem de dois gols, depois que Fede Valverde abriu o placar com um forte chute de fora da área, após completar uma sobra de bola em uma cobrança de falta executada por Kylian Mbappé.

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