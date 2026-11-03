Vídeo: Real Madrid homenageia Jesús de Miguel à sua maneira

Em um gesto humanitário que reflete a solidariedade do meio esportivo diante de tragédias que ultrapassam os limites da competição, o Real Madrid fez questão de homenagear Jesús de Miguel, jogador do Tenerife, que faleceu nesta terça-feira, aos 30 anos, em decorrência de uma grave lesão sofrida durante a partida de sua equipe contra o Andorra, em um acidente trágico que abalou o mundo do futebol espanhol.

A iniciativa do clube merengue veio como expressão de apoio à família do jogador falecido e de participação na dor de seus companheiros, de seu clube e de todos os que o admiravam, após o terrível acidente ocorrido durante o jogo que reuniu Tenerife e Andorra no estádio Heliodoro Rodríguez López.

Os últimos minutos da partida testemunharam momentos angustiantes, depois que o atacante sofreu um violento choque com o goleiro da equipe visitante, Jesús Owono, nos acréscimos.

De Miguel corria do meio-campo para conduzir um contra-ataque, quando o goleiro saiu de sua área tentando interceptar a bola, antes que seu joelho atingisse a região do peito e do rosto do atacante, fazendo com que este caísse ao gramado desacordado, em meio a um clima de pânico entre os jogadores das duas equipes.

Os jogadores correram para pedir a intervenção urgente da equipe médica, e as tentativas de socorrer o atacante começaram dentro de campo e duraram vários minutos, antes de ele ser transportado em uma maca até a ambulância, que o levou ao Hospital Universitário Nossa Senhora de Candelária.

Os detalhes do acidente revelaram que o jogador sofreu uma parada cardiorrespiratória, o que exigiu a intervenção das equipes médicas para realizar manobras de reanimação durante o transporte ao hospital. As tentativas conseguiram restabelecer seus batimentos, mas ele permaneceu desacordado, antes de ser internado na unidade de terapia intensiva em estado crítico.

Durante as primeiras horas da manhã de terça-feira, o Tenerife anunciou a piora do quadro neurológico do jogador, antes de emitir posteriormente um comunicado confirmando sua morte, encerrando assim as tentativas de salvá-lo após o trágico acidente.

Real Madrid se despede de Jesús de Miguel

Por sua vez, o Real Madrid lamentou a morte do jogador por meio de um comunicado oficial publicado em seu site, no qual afirmou: "O clube, seu presidente e sua diretoria apresentam as mais sinceras condolências e solidariedade pela morte de Jesús de Miguel, jogador do Tenerife, que faleceu aos 30 anos".

O comunicado acrescentou: "O clube expressa sua profunda tristeza e solidariedade com sua família, seus companheiros, seu clube e todos os seus entes queridos neste momento difícil. Descanse em paz".

O clube merengue não se limitou ao comunicado de pesar, mas fez questão de eternizar a memória do jogador com um gesto humanitário emocionante, quando todos os integrantes da equipe observaram um minuto de silêncio antes do início dos treinos, em luto por sua partida e em expressão de solidariedade com sua família e com a família do futebol espanhol.

O Real Madrid se prepara para enfrentar o AEK Atenas no estádio Alvin Arena, pela quarta rodada da fase de liga da Liga dos Campeões da Europa.