Vídeo: Raphinha devolve o Barcelona ao clássico e esquenta o confronto diante do Real

O Barcelona conseguiu buscar o empate diante do Real Madrid, depois de Raphinha marcar um gol nas redes do time merengue, devolvendo o confronto ao ponto de partida em um Clássico cada vez mais quente.

O gol veio de uma jogada que começou com um escanteio a favor do Barcelona pelo lado direito, cobrado pela equipe catalã, antes de a bola chegar novamente a Pedri, que deu um passe preciso que atravessou a defesa do Real Madrid e deixou Raphinha em posição favorável para marcar.

O craque brasileiro lidou com habilidade com a bola dentro da área, antes de finalizar por entre as pernas de Jude Bellingham para o fundo das redes, decretando o empate do Barcelona em meio ao clima fervilhante do duelo entre os rivais.

O gol de Raphinha trouxe de volta a emoção ao Clássico, depois de o Real Madrid sair na frente com um gol de Kylian Mbappé no primeiro tempo, aproveitando um erro defensivo de Gerard Martín, fazendo o confronto recomeçar diante da vontade das duas equipes de garantir os três pontos.