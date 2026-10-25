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FC Barcelona v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
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Vídeo: Raphinha devolve o Barcelona ao clássico e esquenta o confronto diante do Real

Barcelona x Real Madrid
Barcelona
Real Madrid
La Liga
Raphinha
Espanha
Brasil

Faltando menos de um quarto de hora para o segundo tempo

O Barcelona conseguiu buscar o empate diante do Real Madrid, depois de Raphinha marcar um gol nas redes do time merengue, devolvendo o confronto ao ponto de partida em um Clássico cada vez mais quente.

O gol veio de uma jogada que começou com um escanteio a favor do Barcelona pelo lado direito, cobrado pela equipe catalã, antes de a bola chegar novamente a Pedri, que deu um passe preciso que atravessou a defesa do Real Madrid e deixou Raphinha em posição favorável para marcar.

O craque brasileiro lidou com habilidade com a bola dentro da área, antes de finalizar por entre as pernas de Jude Bellingham para o fundo das redes, decretando o empate do Barcelona em meio ao clima fervilhante do duelo entre os rivais.

O gol de Raphinha trouxe de volta a emoção ao Clássico, depois de o Real Madrid sair na frente com um gol de Kylian Mbappé no primeiro tempo, aproveitando um erro defensivo de Gerard Martín, fazendo o confronto recomeçar diante da vontade das duas equipes de garantir os três pontos.

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