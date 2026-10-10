O confronto entre Rayo Vallecano e Athletic Bilbao pelo Campeonato Espanhol se transformou em uma cena de caos e protestos, depois que a torcida mandante provocou a paralisação da partida diversas vezes, ao arremessar aviõezinhos de papel e outros objetos dentro do campo, em protesto contra a gestão do dono e presidente do clube, Raúl Martín Presa.

A partida foi interrompida pela primeira vez aos 13 minutos, depois que a torcida arremessou objetos no gramado, enquanto os jogadores do Rayo se dirigiram à linha lateral. O locutor interno advertiu a torcida aos 20 minutos sobre a possibilidade de a partida ser suspensa definitivamente caso os protestos continuassem.

O jogo foi retomado aos 24 minutos, antes de ser interrompido novamente em meio a cânticos de revolta contra Presa, enquanto os jogadores do Rayo Óscar Valentín e Isi Palazón foram vistos conversando com integrantes do grupo Bukaneros, uma das torcidas organizadas que apoiam a equipe.

Os jogadores voltaram ao gramado para fazer o aquecimento, preparando a retomada do confronto após uma paralisação que durou cerca de 10 minutos, mas o arremesso de mais objetos levou a nova interrupção poucos segundos depois.

O árbitro interveio para conversar com a polícia, com os treinadores das duas equipes e com outros dirigentes, antes de decidir orientar os jogadores a deixarem o campo, enquanto os jogadores do Athletic Bilbao aplaudiram sua torcida.

A conta oficial do Rayo Vallecano na plataforma X confirmou que a partida foi definitivamente interrompida por decisão do árbitro, com base em recomendação da polícia, encerrando o confronto em meio a um clima de caos e protestos nas arquibancadas de Vallecas.

Minutos após a suspensão da partida, a LaLiga emitiu um comunicado que dizia: "A LaLiga condena veementemente esse comportamento, que coloca a segurança em risco e impede o andamento normal da competição. A nova data da partida será anunciada em breve".

Os protestos ocorreram durante a primeira partida que o Rayo Vallecano disputa em seu estádio pelo Campeonato nesta temporada, depois que a equipe foi obrigada a disputar suas partidas anteriores em Leganés, após o fechamento de seu estádio no bairro de Vallecas, em Madri, por preocupações relacionadas à segurança e à deterioração de suas condições.

A maioria da torcida do Rayo boicotou as partidas realizadas em Leganés, em protesto contra a crise que envolveu o estádio da equipe, e a torcida também levantou suas exigências pela saída de Presa durante um amistoso na semana passada, aparecendo a frase "Presa, vá embora agora" escrita nos muros ao redor do camarote presidencial.

Por sua vez, Mariano de Paco, secretário de Esporte da Comunidade de Madri, pediu calma antes da partida, afirmando pelas redes sociais que o Rayo terá o estádio que merece, em uma tentativa de amenizar o clima antes de um confronto que acabou se transformando em uma cena caótica, encerrada com a interrupção definitiva do jogo.



